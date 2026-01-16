ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

型男主播「情定6年男友」下跪求婚
快訊／肯德基蛋撻改版偷漲價！
《黑澀會》女星邊睡邊哺乳！
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

費德勒 周杰倫 巴鈺 李雅英 許光漢 雪碧 陳星旭 盧昱曉

曾莞婷失去伴娘角色原因曝　跟Lulu在韓街頭相擁痛哭

記者葉文正／台北報導

Lulu 黃路梓茵與陳漢典事業、愛情雙雙開紅盤，兩人攜手曾莞婷、風田、楊銘威，共同推出TVBS全新實境綜藝《明星製作公司》，節目將於本週六晚間 8 點登場。今（16日）記者會上，「Lu典夫婦」透露預計席開 60 多桌，今天曾莞婷也被問到要包多少紅包，也透露跟Lulu曾在韓國街頭一起痛哭。

▲曾莞婷與Lulu情同姊妹。（圖／記者葉文正攝）

▲風田(左起)、楊銘威、曾莞婷、LULU、陳漢典與黃偉晉一起合作。（圖記者葉文正攝）

Lulu 笑說，夫妻倆乾脆直接用《明星製作公司》的精神來辦婚禮，與經紀人、雙方家長組成「專案小組」密集開會。身為標準細節控，兩人直到婚禮前一週，仍為賓客名單反覆燒腦，座位貼紙更是撕了又黏、黏了又撕。陳漢典也分享過往參加婚禮的「陰影經驗」，透露曾有朋友被安排在「名人桌」，與蔡康永、林志玲同桌，壓力大到終身難忘，這回乾脆夫妻倆親自排位，也霸氣向賓客喊話：「不要怕，我們一定會幫大家安排到最舒服的位置！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲曾莞婷與Lulu情同姊妹。（圖／記者葉文正攝）

▲曾莞婷(左)與Lulu情同姊妹。（圖／記者葉文正攝）

兩人的婚禮證婚人，也確定由吳宗憲擔任，被問到外界關心的小 S 是否會現身？陳漢典直言小 S 有包禮金，至於人是否到場，則沒有多做透露。

生子進度同樣備受關注，夫妻倆態度一致，表示一切順其自然，「船到橋頭自然直」。曾莞婷是否會擔任伴娘也成為焦點，Lulu 笑說「伴娘不能漂亮過新娘」，坦言曾經動念，但最後因「找不到匹配的伴郎」而作罷，不過她早已替好姐妹「預約」接捧花橋段，保證不讓曾莞婷空手而歸。談到禮金心意，曾莞婷自嘲「比不上吳宗憲的 200 萬」，風田則笑說不會帶新婚妻子出席，還當場反問「可以包少一點嗎？」 Lulu 忍不住笑回：「心意到就好啦！」

新節目《明星製作公司》中，五人分工擔任導演、企劃與編劇，親自操刀「節目中的節目」。被問到 Lulu 與陳漢典是否會因夫妻身分在團隊中「意見凌駕全場」，Lulu 立刻澄清一切以討論為主，反倒是風田忍不住吐槽楊銘威才是最失控的那一位，連在韓國低溫外景穿皮背心都要向製作單位抗議。對此楊銘威幽默回應：「穿皮背心是疲憊的心。」笑稱那一刻是快樂與痛並存。

橫跨海內外拍攝，也讓團隊情誼迅速升溫。日前赴韓國出外景，面對刺骨低溫，眾人情緒一度潰堤。Lulu 透露，她與曾莞婷曾在韓國街頭相擁而泣，當下完全沒有拍攝，她感性形容曾莞婷就像自己「另一世的姊姊」，能在圈內擁有如此堅定的友誼相當難得。陳漢典在旁也被感動到泛淚，卻不忘補上一句笑說，其實是在負十度低溫、又叫不到車的情況下，「真的忍不住哭了」，

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

曾莞婷Lulu陳漢典

推薦閱讀

國光女神震撼宣布「已切子宮」！揭誤診多年真相：我是不完整的女人嗎

國光女神震撼宣布「已切子宮」！揭誤診多年真相：我是不完整的女人嗎

7小時前

吳佩慈「婆婆」在美被捕！涉違反移民法遭關押…347億賭后淪囚犯

吳佩慈「婆婆」在美被捕！涉違反移民法遭關押…347億賭后淪囚犯

9小時前

型男主播訂婚「情定6年男友」！男友單膝下跪求婚…淚回：我願意

型男主播訂婚「情定6年男友」！男友單膝下跪求婚…淚回：我願意

5小時前

費德勒看到ACE球大笑「你怎麼沒反應」　周杰倫秒變臉：好糗

費德勒看到ACE球大笑「你怎麼沒反應」　周杰倫秒變臉：好糗

16小時前

賜死小當家圓不回來？《中華一番》作者突宣布休刊…謝台灣網友提案

賜死小當家圓不回來？《中華一番》作者突宣布休刊…謝台灣網友提案

4小時前

尾牙主持一半「老闆突衝上台」！黃豪平愣：說錯什麼 下秒反轉超暖

尾牙主持一半「老闆突衝上台」！黃豪平愣：說錯什麼 下秒反轉超暖

6小時前

李雅英圓夢見偶像許光漢！示愛慘遭公司下禁令　突公開道歉了

李雅英圓夢見偶像許光漢！示愛慘遭公司下禁令　突公開道歉了

1/15 15:56

飯圈失控「一票藝人關微博」！趙露思註銷3千萬帳號 她停更10年自保

飯圈失控「一票藝人關微博」！趙露思註銷3千萬帳號 她停更10年自保

10小時前

巴鈺昔痛喊離婚「連尪呼吸都討厭」　自揭黑暗期：差點失去彼此

巴鈺昔痛喊離婚「連尪呼吸都討厭」　自揭黑暗期：差點失去彼此

19小時前

自稱「23歲發明台灣超商取貨」！周品均遭網質疑…本人親解關鍵差異

自稱「23歲發明台灣超商取貨」！周品均遭網質疑…本人親解關鍵差異

6小時前

「騎乘位天才」美谷朱音驚吐6年沒性生活！羞認收到「名人」私訊

「騎乘位天才」美谷朱音驚吐6年沒性生活！羞認收到「名人」私訊

1/15 15:09

許維恩中空出門！王家梁看傻「穿這樣不冷嗎」 她誠實回23字超霸氣

許維恩中空出門！王家梁看傻「穿這樣不冷嗎」 她誠實回23字超霸氣

3小時前

熱門影音

李玉璽新婚許允樂後首露面　曝生子計畫「隨時想撲倒老婆」

李玉璽新婚許允樂後首露面　曝生子計畫「隨時想撲倒老婆」
林依晨生二寶出妙招　讓四歲愛女不吃弟弟醋

林依晨生二寶出妙招　讓四歲愛女不吃弟弟醋
每天都在「許光漢好帥」　李雅英被下禁令XD

每天都在「許光漢好帥」　李雅英被下禁令XD
被脫口秀演員嘲諷後首發聲 李多慧「改變聲音」強調：不抽菸

被脫口秀演員嘲諷後首發聲 李多慧「改變聲音」強調：不抽菸
顧婕淚崩悼念曹西平　遺憾曝與他生前冷戰

顧婕淚崩悼念曹西平　遺憾曝與他生前冷戰
梁朝偉「寫道歉卡」哄老婆 　告白劉嘉玲「願到 80 歲依然相守」

梁朝偉「寫道歉卡」哄老婆 　告白劉嘉玲「願到 80 歲依然相守」
金球獎超辣攝影搶拍　珍妮佛勞倫斯：我快全裸了

金球獎超辣攝影搶拍　珍妮佛勞倫斯：我快全裸了
林依晨帶二寶有Me Time　「身為媽媽要自私一點」

林依晨帶二寶有Me Time　「身為媽媽要自私一點」
蕭煌奇老婆正面曝光 陪看五月天..貼心幫扶麥

蕭煌奇老婆正面曝光 陪看五月天..貼心幫扶麥
金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

李玉璽新婚：8點多就硬起來XD　曝生子計畫「隨時想撲倒老婆」

李玉璽新婚：8點多就硬起來XD　曝生子計畫「隨時想撲倒老婆」

梁朝偉「寫超長道歉卡」哄老婆 　劉嘉玲曾氣他「拒絕朋友聚會」

梁朝偉「寫超長道歉卡」哄老婆 　劉嘉玲曾氣他「拒絕朋友聚會」

底薪6萬6徵八字重房仲「鬼月獎金加倍」　 竟跟Disney+《凶宅專賣店》有關！

底薪6萬6徵八字重房仲「鬼月獎金加倍」　 竟跟Disney+《凶宅專賣店》有關！

阿本交往炎亞綸「藏得超辛苦」　嗆他：當年你也說喜歡我！

阿本交往炎亞綸「藏得超辛苦」　嗆他：當年你也說喜歡我！

張棟樑拒絕「飯局社交」很浪費生命　消失三年認「不快樂」：再工作就沒了

張棟樑拒絕「飯局社交」很浪費生命　消失三年認「不快樂」：再工作就沒了

看更多

【3字頭請別輕易嘗試】妹妹展示3秒穿外套動作超流暢！

即時新聞

剛剛
剛剛
7分鐘前0

林佳辰崩潰哭吼：趕快回來！　《那些你不知道的我》傅孟柏「下載記憶」變身

16分鐘前0

跨海直擊／金宣虎太紅來到印尼變巨星！　高允貞甜喊：我要黏著他

24分鐘前0

坎城震撼鼓掌26分鐘！《情感的價值》票房飆7億破紀錄　挪威名導拒絕好萊塢

28分鐘前0

陳漢典為岳父拚了　考慮加入台灣大車隊

38分鐘前0

《凶宅專賣店》選角關鍵是眼神！范少勳遭鬼襲擊　陳姸霏「徒手接刀」滿手血

45分鐘前0

周杰倫首戰澳網吞敗「8歲兒也在場」　昆凌親揭內幕：對我來說你是贏家

51分鐘前0

陳亞蘭求「豬大哥復出」週六夜！　歐弟嚇慘：「那是復活了」

55分鐘前0

葛倫鮑威爾首度挑戰暗黑角色！　為奪280億遺產「連殺7家人」手扛棺材狠嗆

1小時前0

「流星四少」合體帥炸！　蜷川實花羞喊：被台灣可愛男生包圍

1小時前0

曾莞婷失去伴娘角色原因曝　跟Lulu在韓街頭相擁痛哭

讀者迴響

熱門新聞

  1. 國光女神震撼宣布「已切子宮」！
    7小時前2021
  2. 吳佩慈「婆婆」在美被捕！賭后變囚犯
    9小時前2611
  3. 型男主播訂婚「情定6年男友」！男友單膝下跪求婚
    5小時前81
  4. 費德勒看到那球大笑　周董：好糗
    16小時前128
  5. 賜死小當家圓不回來？《中華一番》作者突宣布休刊
    4小時前812
  6. 尾牙主持一半「老闆突衝上台」！
    6小時前261
  7. 李雅英圓夢見許光漢！
    1/15 15:56226
  8. 飯圈失控「一票藝人關微博」！
    10小時前45
  9. 女星昔痛喊離婚「連尪呼吸都討厭」　自揭黑暗期
    19小時前129
  10. 自稱「23歲發明台灣超商取貨」！周品均遭全網質疑…親解惑
    6小時前228
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合