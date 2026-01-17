潘瑋柏奪台北網球杯冠軍！　見網虧「可當周杰倫教練」低調回6字

記者張筱涵／綜合報導

歌手潘瑋柏近日再添一項「斜槓成就」。他16日在社群平台曬出獎盃照，開心宣布自己拿下「台北網球杯」單打冠軍，獎座上清楚刻著「1st Annual Taipei Tennis Cup Singles Champion」，讓粉絲又驚又喜，直呼「原來老大私下這麼猛！」

▲潘瑋柏與獎盃合照。（圖／翻攝自Instagram／willpan23）



從潘瑋柏分享的照片中可見，他身穿運動裝、頭戴帽子，親自高舉金色獎盃在藍色網球場中央合影，臉上藏不住得意神情；另一張自拍照中，他近距離對鏡頭展示冠軍獎座，氣場十足。

潘瑋柏也幽默寫下「喜獲台北網球杯單打第一名 lucky me」，貼文一出立刻引來圈內好友與粉絲熱烈回應。網友笑稱他「可以當周董的教練了」，潘瑋柏立刻展現好交情回覆：「他可以當我教練。」還有人敲碗要他教兄弟周杰倫打球，他則再度謙虛表示「他教我比較對」，互動相當逗趣。

▲潘瑋柏奪台北網球盃冠軍。（圖／翻攝自Instagram／willpan23）



不少藝人好友也現身留言區，王心凌簡短驚呼「這麼強」，吳信翰則笑問：「什麼時候換你去澳網！」讓粉絲看得相當開心。留言區更是被粉絲洗版，「老大好厲害，好帥」、「強了！！！」、「想看和周董切磋一下」、「什麼時候跟小周來一場」、「好強！有影片嗎？」等回應不斷，甚至還有人搞笑調侃「確定不是吃東西第一名嗎」，氣氛熱鬧。

▲潘瑋柏回應網友。（圖／翻攝自Instagram／willpan23）



近年來潘瑋柏除了音樂、節目邀約不斷，也時常分享健身與運動日常，這回直接拿下網球賽單打冠軍，再次證明他私下對運動的投入程度不容小覷。粉絲也期待未來能看到他與周杰倫真的在球場上「兄弟對決」，掀起另類話題熱潮。