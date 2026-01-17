賈永婕驚爆「有瞎妹私訊老公」！遭嗆女瘋子反擊了 他嚇壞火速求饒

記者潘慧中／綜合報導

賈永婕與老公王兆杰（王董）經常在社群上鬥嘴互虧，近日格外引起討論的是，另一半送女兒們返校後，竟在臉書發文抱怨接下來要獨自面對「自戀愛表現的女瘋子董事長」，這番大膽言論讓她看了好氣又好笑，還語出驚人地要公開有「瞎妹」私訊老公的內幕，讓老公嚇得趕緊求饒。

▲賈永婕驚爆有瞎妹私訊老公。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）



還原事情經過，賈永婕透露看到老公16日早上在個人臉書PO出多張與女兒們的合照，但文字內容讓她覺得「王董最近翅膀長硬了⋯也活得不耐煩了」。原來王兆杰在文中感嘆女兒們回學校享受校園生活，自己卻又要「獨自面對自戀愛表現的女瘋子董事長和一個很愛耍帥裝酷的高中生了！女兒期待你們放假快回來拯救老爸」！

▲賈永婕老公不捨送兩個女兒返校讀書。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）



面對老公的公然調侃，賈永婕也不是省油的燈，立刻祭出殺手鐧反擊，「很好真男人，既然你敢說，那我也要來考慮看看是不是要把上次那個瞎妹私訊你的事情說出來，再附送另外一個瞎妹纏上老董的鬼故事！」

▲賈永婕反擊老公。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）



結果反擊似乎立刻奏效了，賈永婕隨後透露，「算了算了！王董跟我求饒他說他自首無罪⋯⋯」，顯示老公在太歲頭上動土後火速投降。

▲賈永婕老公馬上跟她求饒。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）



有趣的是，陶晶瑩見狀立刻留言敲碗，「請來我的podcast講，我還要發新聞稿」，希望能聽更多關於瞎妹的內幕。對此，賈永婕則幽默回應好友：「哈哈哈哈那真的會血流成河。」