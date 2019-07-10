吳宗憲超狂給2員工「千萬退休金」！　才21歲「1個月就領35萬獎金」

記者田暐瑋／綜合報導

吳宗憲成立經紀公司，經營得有聲有色，旗下有吳姍儒、斯亞、詹子晴等藝人，身為老闆的他，看待最近長榮掀起的罷工風波也頗有感觸，直言自己的經營方針就是希望每個員工都賺大錢，曾有21歲的員工一個月就領了35萬獎金，還開出「1000萬退休金」給準備退休的員工，優渥待遇讓人相當羨慕。

吳宗憲透露，只要是做超過20年的員工要退休，公司都會給予1000多萬元的高額退休金，隨即被女兒吳姍儒吐槽：「目前為止還沒有超過20年的員工。」但他解釋其實有2位已經達到資格，接著不忘開玩笑：「我要想辦法在他們退休前結束公司。」

▲吳宗憲。（圖／翻攝自YouTube／小明星大跟班）



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聽到吳宗憲公司給員工如此高的福利，一旁來賓大感驚訝。其實吳宗憲過去曾對外開放職缺，雖然底薪是28K起跳，但他強調目前還沒有人是領28K，都是比這個數字還要高，甚至還有個21歲的年輕員工一個月的業績獎金就領了35萬，強調自己就是希望每個員工都賺大錢，再幫公司賺進更多的錢。

▲吳宗憲。（圖／翻攝自吳宗憲臉書）



對於自己面試員工的標準，吳宗憲也點出關鍵就是「品格」，個性善良絕對是錄用的必要條件，願意掌握機會去表達自己的人都是他注重的要點，至於履歷並不是非常重要，只要有熱情、品格好，就有機會成為他的旗下員工。

▲吳宗憲多方投資，和東森集團總裁王令麟是好友。（圖／資料照／記者徐文彬攝）