陳芳語才剛認愛新男友「又爆喜事」！　開心喊：我很意外

記者蔡琛儀／台北報導

由客家委員會主辦「2025全球客家流行音樂大賽」歷經初賽與複賽激烈角逐，最終12組選手自全球152件作品中脫穎而出，決賽1月17日於Legacy Taipei舉行，陳芳語近來推出客語形象歌曲〈擁抱自己 Hold on till the end〉，稍早也現身獻唱。

▲▼陳芳語。（圖／新視紀整合行銷提供）

▲陳芳語人逢喜事精神爽。（圖／新視紀整合行銷提供）

陳芳語今年曬出高帥男的親密合照，鬆口認愛圈外男友，好消息不斷，提到新歌〈擁抱自己 Hold on till the end〉MV在YouTube上架不到一個月，點擊率已突破30萬，網友更是大讚好聽，對此陳芳語表示很意外，坦言一開始製作這首歌時有點緊張，因為客語對她而言是全新嘗試，沒想到回饋這麼好，真的很感謝大家的支持，也讓她更有勇氣繼續挑戰不同的創作。

陳芳語在決賽中首次演唱該歌曲，雖然有點緊張，但可以跟大家分享這首歌，讓她十分興奮，認真準備多時，就是希望把最好的狀態呈現給歌迷。她透露今年會有新的音樂計畫正在慢慢進行，將嘗試不一樣的風格跟合作，之後會再跟大家分享，期盼未來帶來更多有趣、好玩的作品。

第一屆原創組首獎得主A_Root同根生回娘家擔任開場表演，再次回到熟悉的舞台，A_Root 同根生笑說：「有一種想當年我們也是這樣一路過關到最後，謝謝〈黑皮夫人〉(當年得獎作品)，我們現在也很黑皮。」分享每次登台都會學習到不同東西，發現自身的不足，想要變得更好的念頭是督促他們成長的動力。

柔米Zoomie受邀擔任表演嘉賓，她以過來人的經驗鼓勵參賽者：「享受每一個當下的體驗，無論它是比賽、演出，或人生中任何一個片刻！」對於獲得第35屆金曲獎最佳客語歌手獎，柔米Zoomie非常感謝獎項的肯定，也持續在生活的各種面向裡探索創作的靈感，希望做出讓現在的自己感到滿足的新作品。

「2025全球客家流行音樂大賽」得獎名單：
【演唱組】首獎：蕭郁蓁、貳獎：葉恩琦 、參獎：Mufee 慕霏
【原創組】首獎：Vuize 王鍾惟 、貳獎：Anna 莊啟馨、參獎：RIBINGU、佳作：邱舒 Chiu Shu、好日、江晟榮

