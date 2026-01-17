張菲被拍信義區買甜點！「取貨完5舉動」店家感動：大哥格局真的不一樣

記者潘慧中／綜合報導

73歲的「綜藝天王」張菲淡出演藝圈7年，已鮮少出現在鏡頭前。近日格外引起討論的是，有網友不但在信義區工作室偶遇菲哥，還驚喜發生一段令人暖心的互動，讓原PO忍不住大讚：「果然，大哥就是大哥，格局真的不一樣。」

▲張菲在信義區買甜點。



原PO表示工作室對面正好是一間專業錄音室，「那天菲哥應該是為代言廣告前來配音。」張菲在錄音休息期間留意到對門動靜，「注意到我們工作室雖然關著門，卻一直有人進出取貨，便好奇地請人買了一份回去。」沒過多久，錄音師便轉達「菲哥想再多帶幾份」，由於當時已售罄趕工中，原PO只能老實表示需要再等半小時至一小時，「很開心，他們剛好也可以等。」

▲▼張菲淡出演藝圈7年。



工作結束後，張菲的舉動讓原PO更加驚喜，「菲哥直接出來門口取貨，一邊把『戰利品』分給夥伴，一邊和我們話家常。」過程中，張菲親切詢問沒有門市是否辛苦、還有哪些口味，原PO形容菲哥「親切、健談、幽默，完全沒有距離感」，讓聊天過程非常輕鬆自在。

見氣氛融洽，原PO小心翼翼詢問是否方便合照，張菲「不但爽快答應（合照），還不介意拿起產品入鏡」。原PO透露，拍照時「菲哥比我們還認真」，親自找位置喬角度，還請夥伴幫忙補光，「現場瞬間變成一個小型攝影棚」，直到菲哥確認照片滿意後才點頭道別，展現出對細節的堅持與對人的重視。

▲張菲私下非常親民。



這段經歷讓原PO感觸良多，直言感動的原因不是因為對方的名氣，而是「他對人的尊重、體貼、隨和與溫度」。張菲無償拿著產品合照且毫無架子，讓原PO聯想到輝達執行長黃仁勳，「同樣願意推薦好產品、成全他人、不吝給人舞台⋯讓我看見，真正走到高處的人，不是只為自己發光，而是願意替別人點燈。」