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父子共爭影帝！喜翔「贏了很不孝」默默吐心聲：還是想拿獎

記者林映妤／台北報導

林龍吟執導，喜翔、林禹緒、陳莘太主演的《蚵豐村》在本屆台北電影節入圍最佳男主角獎項，8日舉行首映，喜翔將和合作《老大人》的小戽斗共同爭影帝，笑說：「拿獎完全沒把握，而且兒子贏爸爸（片中角色）很不孝，但我的確希望為蚵豐村拿獎，因為沒卡司的電影只有拿獎才能獲得票房和關注。」

▲▼台北電影節《蚵豐村》台灣首映,喜翔。（圖／記者季相儒攝）

▲喜翔仍希望以《蚵豐村》拿下北影影帝。（圖／記者季相儒攝）

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喜翔飾演的角色是位生活在漁村的身障人士，行動得用爬行，有場戲他開船出海自殺，在碼頭的階梯上來回「磨」了一個多小時，喜翔苦笑：「導演跟我結過仇吧！說要把麥在裝在肚子上，要收我的呼吸聲，結果頂了一個多小時，超痛苦，最後根本沒在電影裡面聽到呼吸聲！」

這場自殺戲拍得克難，劇組沒向海巡提出申請，「我們就一邊拖一邊拍，他們來（檢舉）時，我們就已經拍完了。」另外喜翔抓魚的一幕，劇組也先請當地人把魟魚用鋼釘釘在沙灘上，才有辦法一次ok，他當時身穿背心頂著5度低溫，趕在只有3小時作業時間的海洋上搶光、搶拍，整個拍戲天數22天，全劇組不分組工作，患難中見真情。

▲▼台北電影節《蚵豐村》台灣首映,喜翔,林禹緒。（圖／記者季相儒攝）

▲《蚵豐村》喜翔與林禹緒演出父子。（圖／記者季相儒攝）

喜翔和舞台劇新人林禹緒飾演父子，一開始因表演方式不同有過磨擦，林禹緒含蓄表示是「震撼教育」，喜翔則坦然說，自己標準高，「我跟他說，對父親的兇不是吵架是頂嘴，一個建議啦！欸他（林禹緒）是指導老師欸，其實是他教我表演比較多。」話一說完林禹緒連忙緊張反駁，對於前輩如此謙虛超惶恐。

林龍吟透露《蚵豐村》成本湊到6、700萬，喜翔虧他沒有商業頭腦，「其實他很多東西都沒算進去，包含自己花了1年多寫劇本的編劇費、導演費，請外國朋友來幫忙的機票錢、薪水，他爸爸的摩托車借來拍，壞了拿去修也不是用劇組的錢，我算一算大概1500萬啦！」

▲▼台北電影節《蚵豐村》台灣首映,導演林龍吟,喜翔,林禹緒,陳莘太。（圖／記者季相儒攝）

▲▼《蚵豐村》林龍吟（左起）、喜翔、林禹緒、陳莘太。（圖／記者季相儒攝）

▲▼台北電影節《蚵豐村》台灣首映,導演林龍吟,喜翔,林禹緒,陳莘太。（圖／記者季相儒攝）

林龍吟自剖拍攝《蚵豐村》就是引用自己離鄉出國多年，對於家鄉土地的情感宣洩，從個人的出發挖掘集體的狀態，「我是學政治出身的，所以拍電影著重歷史面向思考和反應時代狀態，異鄉人也是當代台灣人普遍狀態，只要能引起觀眾質問，沒有答案也沒關係。」

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台北電影獎, 台北電影節, 蚵豐村, 喜翔

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