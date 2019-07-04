新版《蝙蝠俠》貓女出現！超正「白寡婦」凡妮莎柯比卻讓「暮光粉」失望

▲凡妮莎柯比有可能演出貓女。（圖／資料照／UIP提供）

記者林映妤／綜合報導

31歲英國氣質女星凡妮莎柯比（Vanessa Kirby）有可能演出新版《蝙蝠俠》的貓女，和新一代蝙蝠俠羅伯派汀森（Robert Pattinson）在大銀幕上相互飆戲！

凡妮莎柯比從超夯影集《王冠》開始產生名氣，去年與阿湯哥（Tom Cruise）合作《不可能的任務：全面瓦解》，以白富美形象的「白寡婦」一角爆紅全球；緊接著還有和巨石強森（Dwayne Johnson）、傑森史塔森（Jason Statham）推出的《玩命關頭：特別行動》將在暑假檔期上映，人氣、片約雙爆漲！

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▲凡妮莎柯比近期有《玩命關頭：特別行動》將上映。（圖／翻攝自IG）

根據外媒報導，新版《蝙蝠俠》導演麥特李維斯（Matt Reeves）也認證凡妮莎柯比的美貌與演技實力，力推她成為新版貓女人選之一，這讓許多粉絲相當振奮，認為羅伯派汀森與凡妮莎柯比男帥女美組合十分賞心悅目。

不過「暮光粉」可能就會失望了。自羅伯派汀森宣布成為新一代蝙蝠俠後，不少粉絲就敲碗希望曾合作過《暮光之城》進而與他交往過的克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）能夠飾演貓女。這對前CP分手後仍維持友好關係，在大銀幕上再次合體或許並非難事。

除了蝙蝠俠人選已塵埃落定，反派角色企鵝人（Penguin）以及班底羅賓（Robin）、阿福（Alfred Pennyworth）、高登警長（Gordon）等將由誰演出都未定。麥特李維斯形容新版《蝙蝠俠》不會是個「起源」故事，而是一部充滿個人特色的「異色偵探風格」故事。《蝙蝠俠》預計2021年6月25日於北美上映。