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昆汀拿《鐵達尼號》神打臉！李奧納多沉默了：真的耶…

記者林映妤／台北報導

李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）、布萊德彼特（Brad Pitt）聯手主演的《從前，有個好萊塢》，竟然是導演昆汀塔倫提諾（Quentin Tarantino）醞釀最久的劇本？好萊塢3大巨頭登上7月《Esquire 君子雜誌》國際中文版封面，在專訪裡披露許多幕後趣聞，包括昆汀吐槽《鐵達尼號》！

昆汀塔倫提諾過去執導電影《決殺令》、《惡棍特工》，就各自與2位好萊塢男神合作，這次一起拍新片，3人展現絕佳默契，熟到可以相互吐嘈，甚至拍攝現場不滿意要重拍，昆汀大喊：「我們重拍一次，因為——」3人就會同時接話：「——我們超愛拍電影！」

▲▼《從前，有個好萊塢》李奧納多狄卡皮歐、布萊德彼特、昆汀塔倫提諾登上《君子雜誌》國際中文版。（圖／双喜提供）

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▲▼《從前，有個好萊塢》李奧納多狄卡皮歐、布萊德彼特、昆汀塔倫提諾登上《君子雜誌》國際中文版。（圖／双喜提供）

▲▼《從前，有個好萊塢》李奧納多狄卡皮歐、布萊德彼特、昆汀塔倫提諾登上《君子雜誌》國際中文版。（圖／双喜提供）

小李也在專訪裡透露預告片有一幕裡，宿醉又喪志的他超消極，這時，小布突然說了一句劇本沒有的台詞，他說：「不要忘了，你是最屌的。瑞克達爾頓，永遠的一哥！」天外飛來一句鼓勵，令他印象極深！

李奧納多片中飾演有過氣危機的電視明星，昆汀原本只在劇本裡設定了這是個情緒化的角色，但這位好萊塢影帝則更設定角色是個酒鬼。

小李說：「當時我很難理解這個電影結構，因為我不認為我已經完成了一部電影，其中的敘述只發生在幾天之內。我讀劇本的時候習慣用起承轉合的方式去理解，但昆汀導演的劇本顯然打破很多框架與規則，」

他進一步表示：「有些設定我們贊同，有些我們不贊同。因為故事就是2天內發生，所以角色的情緒轉折也不能太大。」話一說完，立刻引來昆汀吐嘈：「咦？但《鐵達尼號》不也是個2、3天內的故事嗎？」頓時讓影帝沈默無語，最後李奧納多只得回一句：「真的耶…」

▲▼《從前，有個好萊塢》李奧納多狄卡皮歐、布萊德彼特、昆汀塔倫提諾登上《君子雜誌》國際中文版。（圖／双喜提供）

▲布萊德彼特對於昆汀塔倫提諾只有「一本劇本」感到奇特。（圖／双喜提供）

對於自幼在洛杉磯長大的昆汀來說，《從前，有個好萊塢》雖然是他最帶有成長印記的電影作品，但前後就讓他用了6年的時間醞釀，中途幾部忙著的其他電影拍攝都完成了。

「這是我花了最多時間和心思的片子，」昆汀表示，「我準備好了，現在正是時候。」過去幾部電影，他陸續在《決殺令》、《惡棍特工》，各自找來李奧納多狄卡皮歐、布萊德彼特擔任主演，這次把這2位湊在銀幕前，昆汀卻坦承寫劇本的時候卻有點沒把握，「我有想著他們，但當時我不確定能不能請到這2位重量級大明星，所以我不敢以他們為雛型。」

▲▼《從前，有個好萊塢》李奧納多狄卡皮歐、布萊德彼特、昆汀塔倫提諾登上《君子雜誌》國際中文版。（圖／双喜提供）

▲▼昆汀塔倫提諾一開始其實也不敢先設想李奧納多狄卡皮歐、布萊德彼特會一起演出他的電影。（圖／双喜提供）

▲▼《從前，有個好萊塢》李奧納多狄卡皮歐、布萊德彼特、昆汀塔倫提諾登上《君子雜誌》國際中文版。（圖／双喜提供）

好在最後2位男神順利答應演出，但小李與小布光是對「看劇本」的經歷就很難忘！因為昆汀的劇本只有「一本」，上面還有他親自手寫的部分，2人都各自被叫去昆汀家單獨看本，而且是全劇組唯二被允許讀完完整劇本的演員。

布萊德回想他看劇本的過程：「我是『被迫』讀完整本。我被叫去昆汀導演家，坐在庭院裡讀，」而他也補充這本劇本的內容，「幾週後我回去繼續讀，發現上面的污漬增加了，污漬都要比台詞多了！」

《從前，有個好萊塢》7月24日搶先全球正式上映。

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從前，有個好萊塢, 布萊德彼特, 李奧納多狄卡皮歐, 昆汀塔倫提諾

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