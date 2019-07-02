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影藝學院新增842名會員！女神卡卡、小蜘蛛都受邀　女性佔比超過一半

▲▼女神卡卡、愛黛兒、湯姆霍蘭德《瘋狂亞洲富豪》華裔導演朱浩偉、陳靜、《黑豹》史特林K布朗（Sterling K. Brown）以及莉蒂西亞萊特成為今年美國影藝學院會員。（圖／美聯社／翻攝自IG）

▲小蜘蛛、女神卡卡成為今年美國影藝學院新會員。（圖／美聯社）

記者林映妤／綜合報導

奧斯卡主辦單位美國影藝學院（The Academy of Motion Picture Arts and Sciences，AMPAS）1日宣布今年新增842名新會員，其中包含了流行樂巨星女神卡卡（Lady Gaga）、愛黛兒（Adele）、「小蜘蛛」湯姆霍蘭德（Tom Holland）等人。女性就佔了今年新增會員的一半，影藝學院整體女性會員比例將上升到32%！

奧斯卡得主即是美國影藝學院會員投票產生出來的，但多年來會員主要都是年長白人男性的「老白男」佔比最多，因而掀起不少批評。像是曾有連續2年演出獎項入圍者，清一色都是白人，引發「奧斯卡好白」（#OscarsSoWhite）爭議，近年來學院也致力於增加女性與少數族裔會員，希望能在會員比例上更多元化，並希望在2020年前將女性與非白人會員人數增加一倍。

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▲▼女神卡卡、愛黛兒、湯姆霍蘭德《瘋狂亞洲富豪》華裔導演朱浩偉、陳靜、《黑豹》史特林K布朗（Sterling K. Brown）以及莉蒂西亞萊特成為今年美國影藝學院會員。（圖／美聯社／翻攝自IG）

▲▼影藝學院今年致力於增加非白人與女性會員，如《黑豹》史特林K布朗、莉蒂西亞萊特；《瘋狂亞洲富豪》華裔導演朱浩偉、陳靜。（圖／美聯社／翻攝自IG）

▲▼女神卡卡、愛黛兒、湯姆霍蘭德《瘋狂亞洲富豪》華裔導演朱浩偉、陳靜、《黑豹》史特林K布朗（Sterling K. Brown）以及莉蒂西亞萊特成為今年美國影藝學院會員。（圖／美聯社／翻攝自IG）

今年成為影藝學院會員的842名演藝人員，來自59個國家，其中50%是女性，29%是有色人種。白人會員除了女神卡卡、愛黛兒、湯姆霍蘭德，還有《王冠》克萊兒芙伊（Claire Foy）、《使女的故事》伊麗莎白摩斯（Elisabeth Moss）。

非白人會員則有《瘋狂亞洲富豪》華裔導演朱浩偉（Jon Chu）、演員陳靜（Gemma Chan）、《羅馬》瑪麗娜德塔維拉（Marina de Tavira）、《黑豹》史特林K布朗（Sterling K. Brown）以及莉蒂西亞萊特（Letitia Wright）等。

今年是影藝學院首次新會員女性比例達到5成，另外經常由男性主宰的導演、編劇、製作人類別，今年也首次出現女性會員多於男性的情況。在整體上，現今女性會員比例將上升到32%，2015年時只有25%；至於非白人會員現今雖然僅有16%，但相較2015年的8%，也已經翻倍。

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奧斯卡, 奧斯卡頒獎典禮, 女神卡卡, 湯姆霍蘭德, 愛黛兒

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