巨雷／《蜘蛛人：離家日》片尾出現「他」驚呆全球！導演解析拋震撼彈

記者林映妤／綜合報導

湯姆霍蘭德（Tom Holland）主演的《蜘蛛人：離家日》在全球票房開出紅盤，叫好叫座的成績為漫威宇宙第三階段畫下完美句點。此集片尾兩段畫面透露出重大訊息，至關後續《蜘蛛人》系列發展，掀起全球粉絲熱議，導演強華茲（Jon Watts）與漫威總裁凱文費吉（Kevin Feige）也終於公開為何找「他」回鍋演出！

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▲▼《蜘蛛人：離家日》神秘法師最後將了彼得帕克一軍。（圖／索尼影業提供）

片中傑克葛倫霍（Jake Gyllenhaal）飾演的「神秘法師」昆汀貝克，原來是對「鋼鐵人」東尼史塔克積怨已久的史塔克工業（Stark Industries）前員工，他利用B.A.R.F.系統與無人機製造幻象，除了建立神秘法師的英雄形象，更精心策畫一場騙局，一度從彼得帕克手中獲取東尼史塔克留下的「伊蒂絲」（E.D.I.T.H.）系統。

雖然最後昆汀貝克死去，卻在生前留下一段造假的影像，讓世人認為蜘蛛人才是幕後黑手，而紐約時代廣場的電視牆上，《號角日報》（Daily Bugle）總編輯J喬納詹森（J. Jonah Jameson）更直接向世人揭曉「蜘蛛人」的真實身分－正是一名16歲高中生彼得帕克！宣布這項震驚消息，飾演詹森的，就是山姆雷米（Sam Raimi）版本《蜘蛛人》的J.K.西蒙斯（J.K. Simmons），他的回歸無疑是片尾畫面一顆超大震撼彈！

▲《蜘蛛人：離家日》片尾畫面，J.K.西蒙斯驚喜客串！（圖／翻攝自網路）

就像《鋼鐵人》首集片尾，東尼史塔克霸氣的將自己身份公諸於世，成為他角色轉變的一個關鍵，同樣的蜘蛛人也面臨了全世界的矚目，然而卻是非自願的。強華茲接受《哈芬登郵報》訪問時透露，「這部電影不斷提出一個問題：誰是下一任鋼鐵人？同時也得處理欺騙與謊言的問題。」

強華茲表示，沒有什麼比這做為最後的結尾來得更好了，「從來就沒有任何好事會降臨在彼得帕克身上，他的運氣實在有夠背，所以我們認為這是結束這部電影最正確的方式，也同時是個開展全新故事很棒的敘事方式。」

▲《蜘蛛人：離家日》彼得帕克危機不斷。（圖／翻攝自網路）

電影中大部分的人們仍相信神秘法師是名英雄，會相信神秘法師揭露蜘蛛人身份，而有所做為的就應該是《號角日報》，如果是《號角日報》，那麼詹森的回歸就非常必要，「這個角色真的太有標誌性了，我無法想像還有誰能勝任。」

所以說J.K.西蒙斯的回鍋真的相當重要，強華茲再透露，找回J.K.西蒙斯時，其實他本人也相當興奮，而且有種「超現實」的感覺，「這其實是我們最後才拍攝的片段之一，因為我們想要保密，但他就這樣來到鏡頭前，馬上融入這個角色，真的是令人難以置信！」

當年在《蜘蛛人》裡，詹森有點誇張、戲劇化，然而在《蜘蛛人：離家日》卻多了份真實感，「這種卡通化的表現存在於現實世界還真的有點奇怪，」強華茲認為，「不過他的演出並沒有什麼不同，而是這個世界改變了。」

▲陶比麥奎爾有可能出現在之後的《蜘蛛人》系列？導演沒有否認。（圖／翻攝自網路）

《哈芬登郵報》提問強華茲，若山姆雷米版的詹森能出現在新的蜘蛛人系列宇宙，那麼陶比麥奎爾（Tobey Maguire）是不是也有機會，就算是客串一名披薩外送員也好，滿足一下粉絲的心願呢？他的回答也令人振奮：「是啊，我認為，畢竟我們都能找回J.K.西蒙斯了，在漫威的世界裡，任何事都是有可能的！」

▲▼《蜘蛛人》中J.K.西蒙斯表演堪稱經典，多年來粉絲敲碗要他回歸。（圖／翻攝自網路）

另外在凱文費吉接受《ComicBook》訪問，也說到早在初期討論時，就想過讓詹森以某種方式回歸，「考慮到他該由誰來演，我們真的認為J.K.西蒙斯很有才華。你看他在山姆雷米版的電影中展現驚人又經典的表演，還有在《進擊的鼓手》中令人驚艷的演出，你會想著，『他一定可以再演出同一個角色，但可以是不同的調性，而且加入更多現今新聞從業人員的性格』。」

《蜘蛛人：離家日》製片艾美帕斯卡爾（Amy Pascal）則說，打從一開始就知道會做出詹森回歸的安排，但從來沒有先指名就是由J.K.西蒙斯演出，劇本上也沒有明白寫著。強華茲則補充，雖然此版的詹森和山姆雷米版的詹森是同一人飾演，「但他並非是從多重宇宙穿越過來的同一人。這只是同一個角色恰好由同一個人演出的新角色。」

至於J.K.西蒙斯本人到底是怎麼想的？強華茲笑說，當初找回對方，J.K.西蒙斯一開始的確有點困惑，但向他解釋過整個概念後，他完全接受，而且欣然演出。其實早在2016年，J.K.西蒙斯被媒體問到願不願意回鍋演出詹森時，就抱持著開放態度，「我不會把任何機會拒於門外！」