和劉德華合唱！古天樂自嘲「零分」：第一反應就是不要玩我啦

記者林映妤／台北報導

香港兩大男神劉德華、古天樂為了《掃毒2天地對決》演唱電影主題曲《兄弟不懷疑》，雙帥錄音室畫面曝光，除了顏值，歌聲也充滿兄弟之情，古仔大讚華仔：「哇！（唱歌）我一定是零分啊，而華哥就是一百分喔！」

2人難得合唱，古天樂先笑說：「這麼大件事嗎？說得好像可歌可泣般！唱歌我是業餘的，不好這樣說了。」劉德華聞言則笑說：「我到現在也都還是業餘，哈哈！想起來上一首陽剛味這麼重的合唱歌，是好多年前與偉仔（梁朝偉）合唱的《無間道》，所以現在市場上都應該需一些男人味道的音樂與歌曲啊。」

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▲《掃毒2天地對決》劉德華、古天樂演唱主題曲《兄弟不懷疑》。（圖／台灣映藝提供）

劉德華擁有大量音樂作品不在話下，但有聽過古天樂的音樂？古仔笑笑反問：「華哥有沒有聽過我的歌呀？」華仔即說：「有！我都聽過好多，但真真正正講個歌名出來真的蠻難的，哈哈哈！在錄音過程中，知道古仔會擔心自己做得不夠好，但是他小看自己了，事實上他唱得很好，我非常喜歡他唱的『關係』那一段，大家可以留意聽一下！」

《掃毒2天地對決》主要講述雙雄之間的兄弟情，《兄弟不懷疑》的歌詞就是出自於監製及主角之一的劉德華，他坦承花了好幾天填詞，當時腦內畫面就是想著與古仔之間的兄弟情，也有自己戲內與其他兄弟之間的男人情誼，「其實歌詞主要是想講，大家兄弟之間可能好客氣，有些事一早講出來就沒事，但往往大家就是怎麼樣都說不出口來，最後就會懷疑彼此，由來已久的感情可能就會變質。」

▲▼古天樂獻唱，謙虛表示華仔100分。（圖／台灣映藝提供）

對於歌詞有沒有給些意見，古天樂笑說：「他們有給我看歌詞，我第一個反應是：不好玩我啦！我都不懂唱歌，如何給意見啊！」至於錄音時想像什麼來投入感情？古仔表示：「想起最後Ending在地鐵內的畫面，十多年的兄弟情，因為大家不肯聽彼此訴說而沒了。」

《掃毒2天地對決》由邱禮濤執導，劉德華監製，聯同古天樂、苗僑偉、林嘉欣主演，陳家樂、衛詩雅、周秀娜、應采兒、MC Jin、恭碩良等參演，電影7月12日上映。