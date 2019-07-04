超級英雄很難當！湯姆霍蘭德「不脫蜘蛛服」喝咖啡的方法超乎想像

記者林映妤／綜合報導

湯姆霍蘭德（Tom Holland）、傑克葛倫霍（Jake Gyllenhaal）主演《蜘蛛人：離家日》3日在台上映，全台首日票房已經突破4000萬，氣勢超狂！大銀幕上湯姆霍蘭德穿著蜘蛛裝打擊犯罪，看起來帥度、萌度爆表，事實上穿著戲服非常不便，導演強華茲（Jon Watts）PO照也讓粉絲們見識到小蜘蛛有多敬業！

▲▼《蜘蛛人：離家日》評價爆高。（圖／索尼影業提供）

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強華茲在Instagram上分享一張《蜘蛛人：離家日》幕後照片，湯姆霍蘭德在鏡頭後喝咖啡，卻因為拍戲無法脫下蜘蛛裝，只好用長吸管穿過打開的眼罩，接到緊身衣內，超麻煩的飲食方式也讓粉絲見證，要當超級英雄真的是不容易啊！

▲《蜘蛛人：離家日》幕後照片，湯姆霍蘭德超敬業。（圖／翻攝自IG／強華茲）

《蜘蛛人：離家日》在全球市場截至4日已橫掃1.5億美金，約新台幣47億元，霸氣強佔全球票房冠軍，在台上映首日開盤4000萬，相較於前一集《蜘蛛人：返校日》的2700萬，大幅成長46%！

狂到不行的好成績，除了成功打破該系列過去在台開片票房最高紀錄《蜘蛛人3》3300 萬外，也創下索尼影業在台開片票房新高，一舉空降獨立超級英雄電影在台開片成績的第3名寶座，僅次於《鋼鐵人3》及《惡棍英雄：死侍》。

《蜘蛛人：離家日》承接《復仇者聯盟：終局之戰》彈指事件5年後的世界，除了要接受痛失鋼鐵人的事實，眾人也必須邁向新生活，是漫威宇宙第三階段，至關重要的「大結局」。電影上映後在全球掀起狂爆好評，首周冠軍穩坐。