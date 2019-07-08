《花木蘭》木須龍換角變「鳳凰」！網友齊崩潰：6大經典都不見

記者林映妤／綜合報導

劉亦菲主演的迪士尼真人版電影《花木蘭》7日預告正式上線，掀起全球影迷熱烈討論，片中劉亦菲被推去相親的超濃妝容與動畫如出一轍，戰場上充滿霸氣的打鬥英姿，也看得出引爆女力的企圖心，不過電影最經典的木須龍、蟋蟀，以及動畫男主角李翔與反派單于都沒出現，讓許多網友大喊崩潰！

▲▼劉亦菲主演的《花木蘭》真人版沒有木須龍與蟋蟀。（圖／《花木蘭》劇照）

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據《The Disinsider》報導，帶著木蘭認識花家祖先，陪伴她面對男子漢軍營生活，堪稱全片搞笑擔當的木須龍，將不會在真人版電影裡出現，花木蘭的守護者將由「鳳凰」擔任，但目前「鳳凰」本尊尚未出現在預告中，木須龍「被換角」一事也還未獲迪士尼證實。不過已經有電影工作人員身穿「鳳凰LOGO」的花木蘭外套照片流出，讓傳聞增添了幾分可信度。

▲▼劉亦菲主演的《花木蘭》真人版增添現實感。（圖／《花木蘭》劇照）

除了還沒有出現木須龍、蟋蟀、祖先、李翔、單于、歌曲《Reflection》等經典元素遭到網友非議，迪士尼釋出的官方預告底下留言也刷一波「唯一支持胡婷婷」、「花木蘭為什麼不是胡婷婷，她長超像的耶」，還紛紛送上對比圖，反應相當逗趣。

另外也有網友對於明明是中國人物場景故事，卻使用英文發音感到不解，馬上就有網友跳出來解釋，「原創動畫就英文的啊，大家突然都不能接受是怎樣」、「不然《阿拉丁》要講阿拉伯語？獅子王全程用吼的？」、「就迪士尼出品，當然是講英文啊」、「大不了你看中配啦」！

雖然《花木蘭》有人先持負面意見，但也有人抱持好評，認為劉亦菲除了過去給人仙氣逼人的印象，這次更增添了霸氣、堅毅的使命感；也有人認為《花木蘭》真人版比起動畫更有現實感，宛如一部史詩大片，令人相當期待。電影2020年春天上映。