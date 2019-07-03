《忍者龜》拉斐爾其實壯到爆！屋頂床戲女主角羞翻：不知道做了啦

記者林映妤／台北報導

《飯飯之交》奧莉薇亞瑟比（Olivia Thirlby）、《忍者龜：變種時代》亞倫瑞奇森（Alan Ritchson）在浪漫愛情電影《隱形情人》中上演「隱形戀愛」，一場屋頂上的親熱床戲，唯美度破表，也因為是隱形女孩的「第一次」，讓奧維莉亞在片中羞喊：「不知道怎麼做了啦！」

▲《隱形情人》亞倫瑞奇森其實身材超好。（圖／威視提供）

請繼續往下閱讀...

《隱形情人》由女性導演克勞蒂亞邁爾斯（Claudia Myers）自編自導，電影包含新奇題材並結合愛情與格鬥元素，在今年的布魯克林電影節首映後，一舉拿下觀眾票選獎！故事描述一個被眾人遺忘的「隱形女孩」，因為無人可見，而從事偷拍爆料的工作，偶然間卻被綜合格鬥拳手薛恩看到，讓她重燃被世人所看見的希望。

演出格鬥拳手的男主角亞倫瑞奇森，正是飾演《忍者龜》系列中霸氣滿點的「拉斐爾」，之前皆是以忍者龜的樣貌演出，這次在新片中終於展現「真人肉體」，超結實的大肌肌也在預告中表露無遺，讓女粉絲們看得口水直流，興奮表示：「沒想到拉斐爾本人這麼帥！」、「想摸大肌肌！」

除了有MAN度爆棚的裸身格鬥戲碼讓女粉絲們眼睛大吃冰淇淋，亞倫也在片中展現鐵漢柔情的一面，與「隱形女孩」奧莉薇亞談起浪漫的「隱形戀愛」，一場屋頂床戲讓不少少女害羞不已！

▲《隱形情人》奧莉薇亞瑟比飾演被全世界遺忘的邊緣人。（圖／威視提供）

至於奧莉薇亞瑟比這次詮釋被世界遺忘的「極致邊緣人」，將獨立堅強卻帶點憂鬱的主角性格表演的淋漓盡致，加上甜美的外表，讓網友看完預告紛紛表示：「這麼正的邊緣人，合理嗎？」、「最美隱形人！」《隱形情人》7月12日上映。