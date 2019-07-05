蜘蛛人發展成同性戀？湯姆霍蘭德「當然OK」：這世界不像白人直男那樣簡單

記者林映妤／綜合報導

湯姆霍蘭德（Tom Holland）主演《蜘蛛人：離家日》在全球上映掀起廣大好評，目前全球橫掃1.5億美金，約新台幣47億元，霸氣強佔全球票房冠軍！近日小蜘蛛受訪，公開表示支持漫威開發更多元性向的角色，甚至未來蜘蛛人若被定位為同性戀角色，他當然完完全全OK！

▲蜘蛛人變同性戀，湯姆霍蘭德喊支持！（圖／翻攝自Facebook／SpiderManMovie）

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「這個世界不是每個人的生活都能像白人直男那樣簡單。」湯姆霍蘭德一席話感動許多影迷，他透露自己支持、認同漫威開展出更多性向的角色，《復仇者聯盟：終局之戰》裡導演喬羅素（Joe Russo）飾演的正是漫威第一位同志角色，「這不會是結束，這些電影需要展現出人的不只一種面向。」

當然湯姆霍蘭德無法，也沒有權力保證這些角色未來的走向與發展，包含自己演出的蜘蛛人，「但我對漫威的未來了解很多，而我知道他們接下來幾年將會展現出許多不同人們的模樣。」

▲▼湯姆霍蘭德支持漫威開發同性戀英雄。（圖／索尼影業提供）

事實上漫威的確有意發展同性戀超級英雄，除了先拿《復仇者聯盟：終局之戰》裡互助會的小角色試試水溫，之前也曾傳出《永恆族》會有同志英雄，替LGBTQ族群發聲，此舉獲得不少粉絲讚揚。

《蜘蛛人：離家日》承接《復仇者聯盟：終局之戰》彈指事件5年後的世界，除了要接受痛失鋼鐵人的事實，眾人也必須邁向新生活，是漫威宇宙第三階段，至關重要的「大結局」，電影現正熱映。