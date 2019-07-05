ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

蜘蛛人發展成同性戀？湯姆霍蘭德「當然OK」：這世界不像白人直男那樣簡單

記者林映妤／綜合報導

湯姆霍蘭德（Tom Holland）主演《蜘蛛人：離家日》在全球上映掀起廣大好評，目前全球橫掃1.5億美金，約新台幣47億元，霸氣強佔全球票房冠軍！近日小蜘蛛受訪，公開表示支持漫威開發更多元性向的角色，甚至未來蜘蛛人若被定位為同性戀角色，他當然完完全全OK！

▲湯姆霍蘭德主演的《蜘蛛人：離家日》即將上映（圖／翻攝自Facebook／帳號名稱SpiderManMovie）

▲蜘蛛人變同性戀，湯姆霍蘭德喊支持！（圖／翻攝自Facebook／SpiderManMovie）

請繼續往下閱讀...

「這個世界不是每個人的生活都能像白人直男那樣簡單。」湯姆霍蘭德一席話感動許多影迷，他透露自己支持、認同漫威開展出更多性向的角色，《復仇者聯盟：終局之戰》裡導演喬羅素（Joe Russo）飾演的正是漫威第一位同志角色，「這不會是結束，這些電影需要展現出人的不只一種面向。」

當然湯姆霍蘭德無法，也沒有權力保證這些角色未來的走向與發展，包含自己演出的蜘蛛人，「但我對漫威的未來了解很多，而我知道他們接下來幾年將會展現出許多不同人們的模樣。」

▲▼湯姆霍蘭德《蜘蛛人：離家日》全新蜘蛛裝。（圖／索尼影業提供）

▲▼湯姆霍蘭德支持漫威開發同性戀英雄。（圖／索尼影業提供）

▲▼《蜘蛛人：離家日》洛杉磯首映會，湯姆霍蘭德、傑克葛倫霍、贊達亞、山繆傑克森。（圖／索尼影業提供）

事實上漫威的確有意發展同性戀超級英雄，除了先拿《復仇者聯盟：終局之戰》裡互助會的小角色試試水溫，之前也曾傳出《永恆族》會有同志英雄，替LGBTQ族群發聲，此舉獲得不少粉絲讚揚。

《蜘蛛人：離家日》承接《復仇者聯盟：終局之戰》彈指事件5年後的世界，除了要接受痛失鋼鐵人的事實，眾人也必須邁向新生活，是漫威宇宙第三階段，至關重要的「大結局」，電影現正熱映。

謝忻「爆哭1小時」首現身　 憔悴失魂慘況曝光

推薦閱讀

影藝學院新增842名會員！女神卡卡、小蜘蛛都受邀　女性佔比超過一半

影藝學院新增842名會員！女神卡卡、小蜘蛛都受邀　女性佔比超過一半

《從前，有個好萊塢》海報藏玄機！布萊德彼特「皮帶扣」源自60年前這地方

《從前，有個好萊塢》海報藏玄機！布萊德彼特「皮帶扣」源自60年前這地方

「鈔票賞巴掌」羞辱經驗搬上大銀幕　吳可熙寫《灼人秘密》：過程很療癒

「鈔票賞巴掌」羞辱經驗搬上大銀幕　吳可熙寫《灼人秘密》：過程很療癒

茉莉公主變性感特務！新版《霹靂嬌娃》預告釋出千萬網友暴動了

茉莉公主變性感特務！新版《霹靂嬌娃》預告釋出千萬網友暴動了

《仲夏魘》火烤人肉、剝人皮！《逃出絕命鎮》導演看完崩潰：此生最不舒服

《仲夏魘》火烤人肉、剝人皮！《逃出絕命鎮》導演看完崩潰：此生最不舒服

《蜘蛛人：離家日》上映首日全台票房4000萬！PTT刷爆激推：看得好過癮

《蜘蛛人：離家日》上映首日全台票房4000萬！PTT刷爆激推：看得好過癮

《忍者龜》拉斐爾其實壯到爆！屋頂床戲女主角羞翻：不知道怎麼做啦

《忍者龜》拉斐爾其實壯到爆！屋頂床戲女主角羞翻：不知道怎麼做啦

超級英雄很難當！湯姆霍蘭德「不脫蜘蛛服」喝咖啡的方法超乎想像

超級英雄很難當！湯姆霍蘭德「不脫蜘蛛服」喝咖啡的方法超乎想像

新版《蝙蝠俠》貓女出現！超正「白寡婦」凡妮莎柯比卻讓「暮光粉」失望

新版《蝙蝠俠》貓女出現！超正「白寡婦」凡妮莎柯比卻讓「暮光粉」失望

和劉德華合唱！古天樂自嘲「零分」：第一反應就是不要玩我啦

和劉德華合唱！古天樂自嘲「零分」：第一反應就是不要玩我啦

吳宗憲開砲嗆921捐多少！館長「挖出證據」反擊：你做得到嗎

吳宗憲開砲嗆921捐多少！館長「挖出證據」反擊：你做得到嗎

謝忻「下跪爆哭1小時」首現身！　躲了2周暴瘦7kg…憔悴失魂慘況曝光

謝忻「下跪爆哭1小時」首現身！　躲了2周暴瘦7kg…憔悴失魂慘況曝光

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

吳宗憲開砲嗆921捐多少！館長「挖出證據」反擊：你做得到嗎

謝忻「下跪爆哭1小時」首現身！　躲了2周暴瘦7kg…憔悴失魂慘況曝光

蕾菈突宣布「要嫁了！」　見面第1天衝拍婚紗…185cm男模「接受小孩」

大S愛木村拓哉28年…餐廳「見到本尊」爆哭！　偶像親喊小名四姐妹瘋了

謝忻「下跪爆哭」後躲跟拍　「彎腰、低頭」怪姿逃竄...狗仔看傻眼

瘋傳Angelababy「官宣離婚」！　黃曉明沉默一晚…出聲給警告了

Angelababy、黃曉明遭爆「官宣離婚」　4年神仙婚姻網驚：好久沒互動

陳柏霖突宣告「做了大事」　紀念35年來歷史性一刻：再見了！

Lisa玩遊樂設施被拍！　正面強風「一吹瀏海」…網驚呆

棒球帽正妹坐高鐵站地板吃漢堡！仔細一看是「超大咖女神」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

蜘蛛人, 蜘蛛人：離家日, 湯姆霍蘭德

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 前4MINUTE成員曝女練習生秘辛！　「全身脫光站上體重計」
  2. 方志友生2胎肚皮曝光「妊娠紋一條都沒有」！　鏟7kg海邊解放比基尼
  3. 《炮仔聲》新娘趴地過「天堂路」　婆婆火燒石頭還淋油…一踩哀哀叫慘爆
  4. 2年沒拍戲！　隋棠預告8月幹大事「決定給自己挑戰」
  5. 女學生深夜聽聲音回頭竟引鬼上身！10m跳水台墜下撞擊慘死
  6. 鄭爽爆10月辦婚禮！　峇里島嫁張恒…伴娘是「仙俠劇女神」
  7. 25歲警遭刺當下「眾人逃竄」　王小棣心痛…提議「團體練習」網讚翻
  8. 吳宗憲開砲嗆921捐多少！館長「挖出證據」反擊：你做得到嗎
  9. 何超蓮為男友打破28年慣例…獻出人生第一次！　意外洩竇驍「特殊喜好」
  10. 程瀟真實體重曝光　王一博「公主抱失敗」累吐：挺重的！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366