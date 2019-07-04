《蜘蛛人：離家日》上映首日全台票房4000萬！PTT刷爆激推：看得好過癮

記者林映妤／台北報導

湯姆霍蘭德（Tom Holland）、傑克葛倫霍（Jake Gyllenhaal）主演《蜘蛛人：離家日》3日在台上映，全台首日票房已經突破4000萬，氣勢超狂！電影在全球市場截至4日已橫掃1.5億美金，約新台幣47億元，霸氣強佔全球票房冠軍！

《蜘蛛人：離家日》在台開片票房，相較於前一集《蜘蛛人：返校日》2700萬，大幅成長46%！狂到不行的好成績，除了成功打破該系列過去在台開片票房最高紀錄《蜘蛛人3》3300 萬外，也創下索尼影業在台開片票房新高，一舉空降獨立超級英雄電影在台開片成績的第3名寶座，僅次於《鋼鐵人3》及《惡棍英雄：死侍》。

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▲▼《蜘蛛人：離家日》上映首日全台票房4000萬。（圖／索尼影業提供）

《蜘蛛人：離家日》提前在6月28日於大陸上映，目前上映7天已達9.23億人民幣，約新台幣41.8億元，超越了《蜘蛛人：返校日》在大陸的總票房！

《蜘蛛人：返校日》當初在大陸總票房為7.55億人民幣，約新台幣34.2億元，全球則有8.8億美金票房，約新台幣274億元。《蜘蛛人：離家日》承接《復仇者聯盟：終局之戰》彈指事件5年後的世界，除了要接受痛失鋼鐵人的事實，眾人也必須邁向新生活，是漫威宇宙第三階段，至關重要的「大結局」。

▲▼《蜘蛛人：離家日》是漫威宇宙第三階段至關重要的大結局。（圖／索尼影業提供）

《蜘蛛人：離家日》在台灣上映第一天就突破4000萬票房，PTT討論更是爆表，無論劇情、卡司、打鬥、特效、愛情橋段，以及如外媒描述的「後半段驚人轉折」、「片尾兩段畫面」，處處都埋了超強大哏，令網友激推：「什麼都有看得好滿足，看得真的好過癮啊！！！」預計本周末會再衝一波票房新高，冠軍穩坐。

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