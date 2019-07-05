雷／《怪奇物語3》出現上一季領便當的角色　主創解密：大家都很想念他！

記者蕭采薇／綜合報導

今年暑假最具話題的夯劇《怪奇物語》第三季在7月4日全球正式上線，搭上美國國慶日，故事也發生在同樣的時間，極具巧妙的安排就先讓觀眾會心一笑。在上一季中被怪物殺死的角色巴布（西恩艾斯汀飾演），在首集中再度出現在回憶的畫面中。事實上為了這一小段戲，他還特地抽出時間搭機到片場拍攝。

▲《怪奇物語》第三季西恩艾斯汀（左）特別演出。（圖／翻攝自Netflix）

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西恩艾斯汀飾演的巴布在《怪奇物語》第二季中「領便當」，劇中的女友喬絲（薇諾娜瑞德飾演）非常想念他，在一場獨自在家中吃晚餐看電視的戲中，回憶起兩人的甜蜜過往。而這段畫面並非是剪輯先前的鏡頭，而是新拍攝的內容。

主創麥特杜法（Matt Duffer）在接受美國《娛樂周刊》訪問表示：「西恩人很好又很親切，他為了和薇諾娜的這場戲還特地搭飛機過來。」麥特杜法坦言，雖然考慮過要用之前兩人相處的片段帶過，但覺得如果要表達出喬絲的難受，或許還是拍新的片段會更好。

▲《怪奇物語》第三季正已經上架。（圖／翻攝自YouTube／Netflix）

西恩艾斯汀也當相當義氣，即使已經不是主要演員，還是情義相挺特地到片場拍攝一天。麥特杜法說，只能讓西恩艾斯汀回來拍攝一天，也是一件很難過的事，「薇諾娜和西恩的感情特別好。這讓每個人都更加想念他了。」