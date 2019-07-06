《怪奇物語3》新角色羅賓戲迷讚爆：想一直看她！　身份起底是「超強星二代」

記者蕭采薇／綜合報導

Netflix科幻影集《怪奇物語》第三季已經於4日全劇上架，其中新角色羅賓（Robin）是個性鮮明的另類女孩，，因為厭倦一成不變的工作日常，卻發現霍金斯鎮的暗黑秘密，表現令人印象深刻。飾演該角色的20歲演員瑪雅霍克（Maya Hawke）其實背景相當驚人，她正是《追殺比爾》女主角鄔瑪舒曼（Uma Thurman）的女兒。

▲《怪奇物語》第三季新角色羅賓由瑪雅霍克飾演。（圖／翻攝自Netflix）

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鄔瑪舒曼當年以《追殺比爾》系列走紅，是好萊塢著名的武打女神，許多畫面至今仍是影壇經典。她1998年帶球嫁給以演出《愛在黎明破曉時》、《愛在日落巴黎時》及《愛在午夜希臘時》系列電影出名的男演員伊森霍克（Ethan Hawke），同年七月生下大女兒瑪雅霍克。

▲瑪雅霍克是鄔瑪舒曼（右）和伊森霍克（左）的大女兒，兩人後來離異。（圖／達志影像、《追殺比爾》劇照）

有個一對大明星父母，瑪雅霍克從小在鎂光燈下長大，也遺傳了和媽媽一樣的深邃藍眼睛，美貌自然不在話下。耳濡目染的她，也對演藝圈有極大興趣，瑪雅霍克先是為時尚雜誌和品牌擔任模特兒，之後於2017年憑藉英國BBC電視迷你劇《Little Women》女主角Jo March一角正式演員以出道。

▲瑪雅霍克在《怪奇物語》第三季表現亮眼。（圖／翻攝自Netflix）

瑪雅霍克在《怪奇物語》第三季引起極大討論，儘管是新加入的演員，但演技表現被忠實戲迷們稱讚：「很想多看她一下！」也有人預測，若是《怪奇物語》的故事還會繼續發展下去，那羅賓絕對會成爲重要角色之一。

▲瑪雅霍克有著遺傳自父母的美貌，和天生的大明星氣場。（圖／翻攝自Netflix）