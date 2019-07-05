抓到了！尚恩曼德斯深夜激吻卡蜜拉「CP成真」　泳池調情畫面曝光

記者蕭采薇／綜合報導

加拿大歌手尚恩曼德斯（Shawn Mendes）不僅有著動人嗓音，還有著令全球女粉絲垂涎欲滴的結實身材，因此有了「全民男友」稱號，不過看來這回大家的男朋友，是真的死會了。尚恩曼德斯近來與好友卡蜜拉（Camila Cabello）推出新單曲《Señorita》爆出曖昧情，卡蜜拉在與男友分手後，兩人深夜牽手擁吻、池畔調情的畫面也一一曝光。

▲尚恩曼德斯和卡蜜拉因合作新歌，從好友爆出曖昧情。（圖／環球提供）



尚恩曼德斯和卡蜜拉在2015年合唱《I Know What You Did Last Summer》，此後關係就非常密切。加上兩人的高顏值的非常登對，因此成為常常被歐美樂迷敲碗「在一起」的CP。儘管卡蜜拉非單身，但兩人合作不避嫌，近來再度合唱歌曲《Señorita》，在MV中上演禁忌之戀，煽情的節奏加上貼身熱舞、激情床戲樣樣來。

請繼續往下閱讀...

▲尚恩曼德斯和卡蜜拉因合作新歌，從好友爆出曖昧情。（圖／環球提供）

正當眾人看他們的關係撲朔迷離，漸生曖昧之際，卡蜜拉也爆出與交往18個月的男友馬修赫西（Matthew Hussey）分手。不過當時尚恩曼德斯仍堅稱與卡蜜拉是朋友，還搬出自己的「女神」艾瑪華森，稱對方才是自己的菜。

不過就在4日美國國慶日，兩人一同參加派對被抓包，在泳池畔旁若無人的調情嬉鬧。至於夜晚更是打得火熱，尚恩曼德斯與卡蜜拉被目擊在深夜裡牽手，男方還貼心地幫女生拿包，甚至還當起護花使者，一路護送女方回家之後，在家門口吻別。