抓到了！尚恩曼德斯深夜激吻卡蜜拉「CP成真」　泳池調情畫面曝光

加拿大歌手尚恩曼德斯(Shawn Mendes)不僅有著動人嗓音,還有著令全球女粉絲垂涎欲滴的結實身材,因此有了「全民男友」稱號,不過看來這回大家的男朋友,是真的死會了。尚恩曼德斯近來與好友卡蜜拉(Camila Cabello)推出新單曲《Señorita》爆出曖昧情,卡蜜拉在與男友分手後,兩人深夜牽手擁吻、池畔調情的畫面也一一曝光。

▲尚恩曼德斯和卡蜜拉因合作新歌,從好友爆出曖昧情。(圖/環球提供)



尚恩曼德斯和卡蜜拉在2015年合唱《I Know What You Did Last Summer》,此後關係就非常密切。加上兩人的高顏值的非常登對,因此成為常常被歐美樂迷敲碗「在一起」的CP。儘管卡蜜拉非單身,但兩人合作不避嫌,近來再度合唱歌曲《Señorita》,在MV中上演禁忌之戀,煽情的節奏加上貼身熱舞、激情床戲樣樣來。

正當眾人看他們的關係撲朔迷離,漸生曖昧之際,卡蜜拉也爆出與交往18個月的男友馬修赫西(Matthew Hussey)分手。不過當時尚恩曼德斯仍堅稱與卡蜜拉是朋友,還搬出自己的「女神」艾瑪華森,稱對方才是自己的菜。

不過就在4日美國國慶日,兩人一同參加派對被抓包,在泳池畔旁若無人的調情嬉鬧。至於夜晚更是打得火熱,尚恩曼德斯與卡蜜拉被目擊在深夜裡牽手,男方還貼心地幫女生拿包,甚至還當起護花使者,一路護送女方回家之後,在家門口吻別。