告示牌13周冠軍神曲《Old Town Road》原唱出櫃　正面回應攻擊：再吵就吻你！

20歲饒舌歌手納斯小子(Lil Nas X)與小天后麥莉希拉的爸爸—鄉村天王比利雷(Billy Ray Cyrus)合作的爆紅嘻哈鄉村神曲《Old Town Road 鄉村老街》,在本週告示牌雜誌成功蟬聯13週單曲榜的冠軍,成為史上位居第一最久的嘻哈單曲。他日前也透露自己的同志身份,並對隨之而來的攻擊正面回應。

納斯小子日前在同志驕傲月(6月)的最後一天發文表示:「有些人已經知道了,有些人也不care,還有些人也不再他x的理我了。但在這個月結束前,我希望你們能仔細聽一下新單《c7osure》。」並配上了象徵同志的「彩虹」圖案,MV中也同樣出現彩虹的顏色。

雖然話沒說白,但其實眾人也已意為,納斯小子是藉此出櫃表明同志身份,也在之後半開玩笑地發文表示:「白痴都覺得我說的很明顯了。」由於過去極少出現男性的同志饒舌歌手,也讓納斯小子開始受到恐同者的言論攻擊,他也在推特回擊:「下一個冒犯我的人,會得到我的吻。」幽默又不失態度的回應,獲得超過百萬人按讚支持。

《Old Town Road 鄉村老街》迄今已經制霸榜首13週,與1998年白蘭蒂和莫妮卡合唱的《The Boy Is Mine》、1992年大人小孩雙拍檔的《End of the Road》同享13週冠軍殊榮外,這也是自1996年西班牙的河流二重唱(Los Del Rio)轟動全球14週冠軍經典《瑪卡蓮娜 Macarena》後,再次締造告示牌最長壽冠軍週數的首發出道曲,已經確定坐穩2019最強新人王寶座。