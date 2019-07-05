ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

告示牌13周冠軍神曲《Old Town Road》原唱出櫃　正面回應攻擊：再吵就吻你！

記者蕭采薇／綜合報導

20歲饒舌歌手納斯小子（Lil Nas X）與小天后麥莉希拉的爸爸—鄉村天王比利雷（Billy Ray Cyrus）合作的爆紅嘻哈鄉村神曲《Old Town Road 鄉村老街》，在本週告示牌雜誌成功蟬聯13週單曲榜的冠軍，成為史上位居第一最久的嘻哈單曲。他日前也透露自己的同志身份，並對隨之而來的攻擊正面回應。

▲▼納斯小子（Lil Nas X）《Old Town Road 鄉村老街》，在本週告示牌雜誌成功蟬聯13週單曲榜的冠軍。（圖／索尼提供）

▲納斯小子的《Old Town Road》在告示牌成功蟬聯13週單曲榜冠軍。（圖／索尼提供

請繼續往下閱讀...

納斯小子日前在同志驕傲月（6月）的最後一天發文表示：「有些人已經知道了，有些人也不care，還有些人也不再他x的理我了。但在這個月結束前，我希望你們能仔細聽一下新單《c7osure》。」並配上了象徵同志的「彩虹」圖案，MV中也同樣出現彩虹的顏色。

▲▼納斯小子（Lil Nas X）《Old Town Road 鄉村老街》，在本週告示牌雜誌成功蟬聯13週單曲榜的冠軍。（圖／索尼提供）

▲納斯小子的《Old Town Road》在告示牌成功蟬聯13週單曲榜冠軍。（圖／索尼提供）

雖然話沒說白，但其實眾人也已意為，納斯小子是藉此出櫃表明同志身份，也在之後半開玩笑地發文表示：「白痴都覺得我說的很明顯了。」由於過去極少出現男性的同志饒舌歌手，也讓納斯小子開始受到恐同者的言論攻擊，他也在推特回擊：「下一個冒犯我的人，會得到我的吻。」幽默又不失態度的回應，獲得超過百萬人按讚支持。

▲▼納斯小子（Lil Nas X）出櫃後正能量回應恐同者。（圖／翻攝自推特）

▲納斯小子（Lil Nas X）出櫃後，正能量回應攻擊他的恐同者。（圖／翻攝自推特）

《Old Town Road 鄉村老街》迄今已經制霸榜首13週，與1998年白蘭蒂和莫妮卡合唱的《The Boy Is Mine》、1992年大人小孩雙拍檔的《End of the Road》同享13週冠軍殊榮外，這也是自1996年西班牙的河流二重唱（Los Del Rio）轟動全球14週冠軍經典《瑪卡蓮娜 Macarena》後，再次締造告示牌最長壽冠軍週數的首發出道曲，已經確定坐穩2019最強新人王寶座。

推薦閱讀

《冰與火》珊莎甜嫁強納斯二哥　「感人婚禮細節曝光」兩個人都哭了

《冰與火》珊莎甜嫁強納斯二哥　「感人婚禮細節曝光」兩個人都哭了

又一部人氣影集拜拜！10年美劇《摩登家庭》　最終季確定9／25開播

又一部人氣影集拜拜！10年美劇《摩登家庭》　最終季確定9／25開播

哈利波特「電影結束8年」爆推出系列影集　背景在霍格華茲時間線曝光

哈利波特「電影結束8年」爆推出系列影集　背景在霍格華茲時間線曝光

專訪／《怪奇物語》11會愛上誰？　四主演驚爆給出「女女戀」答案！

專訪／《怪奇物語》11會愛上誰？　四主演驚爆給出「女女戀」答案！

粉絲發文「小賈斯汀背叛賽琳娜」　閨蜜泰勒絲點讚再爆戰火

粉絲發文「小賈斯汀背叛賽琳娜」　閨蜜泰勒絲點讚再爆戰火

硬著頭皮也要坐！BTS陪你搭雲霄飛車　日本環球影城期間限定推出

硬著頭皮也要坐！BTS陪你搭雲霄飛車　日本環球影城期間限定推出

SJ銀赫發文問粉絲「幹嗎？我想」　引出一片老司機開車：幾點？在哪？

SJ銀赫發文問粉絲「幹嗎？我想」　引出一片老司機開車：幾點？在哪？

AV女優寶生莉莉「遭性暴力終身不孕」　深夜淚訴子宮頸癌擴散：我想活下去

AV女優寶生莉莉「遭性暴力終身不孕」　深夜淚訴子宮頸癌擴散：我想活下去

神話玟雨爆「酒後猥褻女子」還有藝人在場　前進發聲力挺：相信哥！

神話玟雨爆「酒後猥褻女子」還有藝人在場　前進發聲力挺：相信哥！

尚恩曼德斯「激情熱舞卡蜜拉」爆曖昧　他吐真心話：我其實喜歡艾瑪華森

尚恩曼德斯「激情熱舞卡蜜拉」爆曖昧　他吐真心話：我其實喜歡艾瑪華森

吳宗憲開砲嗆921捐多少！館長「挖出證據」反擊：你做得到嗎

吳宗憲開砲嗆921捐多少！館長「挖出證據」反擊：你做得到嗎

謝忻「下跪爆哭1小時」首現身！　躲了2周暴瘦7kg…憔悴失魂慘況曝光

謝忻「下跪爆哭1小時」首現身！　躲了2周暴瘦7kg…憔悴失魂慘況曝光

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

吳宗憲開砲嗆921捐多少！館長「挖出證據」反擊：你做得到嗎

謝忻「下跪爆哭1小時」首現身！　躲了2周暴瘦7kg…憔悴失魂慘況曝光

《玩很大》張立東撿到內褲！　Albee范乙霏羞認「是我的」網嗨翻：好透

蕾菈突宣布「要嫁了！」　見面第1天衝拍婚紗…185cm男模「接受小孩」

大S愛木村拓哉28年…餐廳「見到本尊」爆哭！　偶像親喊小名四姐妹瘋了

瘋傳Angelababy「官宣離婚」！　黃曉明沉默一晚…出聲給警告了

Lisa玩遊樂設施被拍！　正面強風「一吹瀏海」…網驚呆

謝忻「下跪爆哭」後躲跟拍　「彎腰、低頭」怪姿逃竄...狗仔看傻眼

Angelababy、黃曉明遭爆「官宣離婚」　4年神仙婚姻網驚：好久沒互動

《爸爸5》小山竹抽高變超美！　新髮型曝光「旁分燙捲」網驚：差點認不出

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

Old Town Road, Lil Nas X, 納斯小子

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 泫雅截圖回應「我只是嘴唇全塗」　韓網友嗆爆：我們有眼睛！
  2. 致敬木村拓哉、成龍　金志遙親下海又爬高
  3. 羅志祥夏戀嗨唱媽媽意外現身　粉絲徹夜排隊一睹偶像！
  4. Mina身體又出狀況！都飛日本了臨時取消上台...連韓國行程也影響
  5. 楊冪不甩「外出撈金」爆料　30天發5篇代言文「從早忙到晚」
  6. 告示牌13周冠軍神曲《Old Town Road》原唱出櫃　正面回應攻擊：再吵就吻你！
  7. 羅大佑推限量專輯　秒掃光...超越五月天
  8. 和謝和弦共用健身教練　高爾宣公開「誰身材最好」！
  9. 莊凱勛《噬罪者》幫弟頂罪發聖光　私下被親哥問「最近忙什麼」　暖回：我在演你啊
  10. 邱宇辰「竹竿腿」瘦到太誇張！狂撩48歲苗可麗喊「美眉」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366