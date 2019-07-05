告示牌13周冠軍神曲《Old Town Road》原唱出櫃　正面回應攻擊：再吵就吻你！

記者蕭采薇／綜合報導

20歲饒舌歌手納斯小子（Lil Nas X）與小天后麥莉希拉的爸爸—鄉村天王比利雷（Billy Ray Cyrus）合作的爆紅嘻哈鄉村神曲《Old Town Road 鄉村老街》，在本週告示牌雜誌成功蟬聯13週單曲榜的冠軍，成為史上位居第一最久的嘻哈單曲。他日前也透露自己的同志身份，並對隨之而來的攻擊正面回應。

▲納斯小子的《Old Town Road》在告示牌成功蟬聯13週單曲榜冠軍。（圖／索尼提供）

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納斯小子日前在同志驕傲月（6月）的最後一天發文表示：「有些人已經知道了，有些人也不care，還有些人也不再他x的理我了。但在這個月結束前，我希望你們能仔細聽一下新單《c7osure》。」並配上了象徵同志的「彩虹」圖案，MV中也同樣出現彩虹的顏色。

▲納斯小子的《Old Town Road》在告示牌成功蟬聯13週單曲榜冠軍。（圖／索尼提供）

雖然話沒說白，但其實眾人也已意為，納斯小子是藉此出櫃表明同志身份，也在之後半開玩笑地發文表示：「白痴都覺得我說的很明顯了。」由於過去極少出現男性的同志饒舌歌手，也讓納斯小子開始受到恐同者的言論攻擊，他也在推特回擊：「下一個冒犯我的人，會得到我的吻。」幽默又不失態度的回應，獲得超過百萬人按讚支持。

▲納斯小子（Lil Nas X）出櫃後，正能量回應攻擊他的恐同者。（圖／翻攝自推特）

《Old Town Road 鄉村老街》迄今已經制霸榜首13週，與1998年白蘭蒂和莫妮卡合唱的《The Boy Is Mine》、1992年大人小孩雙拍檔的《End of the Road》同享13週冠軍殊榮外，這也是自1996年西班牙的河流二重唱（Los Del Rio）轟動全球14週冠軍經典《瑪卡蓮娜 Macarena》後，再次締造告示牌最長壽冠軍週數的首發出道曲，已經確定坐穩2019最強新人王寶座。