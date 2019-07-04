鐵路勇警「孤軍搏鬥25秒」！　哈孝遠暴怒噴髒話：枉死多少人才要判死刑

記者田暐瑋／綜合報導

台鐵李姓員警3日晚間遭有躁鬱症病史的兇嫌連刺多刀，臟器外露滿地是血，送醫急救後不治身亡，全民悲痛又憤慨。本土劇男星馬幼興感嘆社會真的病了，認為台灣應該要修法，給予執法人員更多更大的執法權力，而看到影片中路人的反應，有人第一時間逃竄，讓他更是心酸：「看到了人生百態。」就連哈孝遠都罕見暴怒噴髒話：「要枉死多少人才要判死刑！」

哈孝遠在臉書用黑底白字發文，劈頭就是一句三字經，怒轟：「他媽的，這個爛政府到底要枉死多少人才要判死刑。」引起許多網友回應；本土劇男星馬幼興也哀悼李姓員警，更呼籲立委們應該要趕快檢討修法，讓站在第一線、飽受危險威脅的執法人員們有更多更大的權力能遏止犯罪，不要再讓執法人員成為受害者。

▲哈孝遠悼念鐵路警察。（圖／翻攝自臉書）



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馬幼興提到，在影片中可以看到李姓警員和兇嫌搏鬥時，有幾個路人坐在距離兇嫌不遠處的位置，當場嚇得驚恐逃離，警員獨自和兇嫌搏鬥了長達25秒，才有人出手相助，他感嘆：「台灣人有熱血正義的也有事不關己莫（漠）不關心的人！」

最後是一名站在兇嫌後方的男子，趁著兇嫌不注意，衝上前朝著對方身體猛打，此時其他人也才紛紛一擁而上，幫助警察制伏歹徒。但也有人持不同看法，認為不管是誰遇到這種情況，一定很慌張，只想遠離兇嫌，加上一般人身上沒有武器，很難用肉身去制伏持刀歹徒。

▲馬幼興悼念鐵路警察。（圖／翻攝自臉書）



而另名女星圓圓也爆氣發文，希望政府能制定「一命抵一命」法條，怒罵：「總有社會敗類死有餘辜還硬拉好人陪葬。」引起許多網友迴響。

▲圓圓悼念鐵路警察。（圖／翻攝自臉書）