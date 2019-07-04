ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

鐵路勇警「孤軍搏鬥25秒」！　哈孝遠暴怒噴髒話：枉死多少人才要判死刑

記者田暐瑋／綜合報導

台鐵李姓員警3日晚間遭有躁鬱症病史的兇嫌連刺多刀，臟器外露滿地是血，送醫急救後不治身亡，全民悲痛又憤慨。本土劇男星馬幼興感嘆社會真的病了，認為台灣應該要修法，給予執法人員更多更大的執法權力，而看到影片中路人的反應，有人第一時間逃竄，讓他更是心酸：「看到了人生百態。」就連哈孝遠都罕見暴怒噴髒話：「要枉死多少人才要判死刑！」

哈孝遠在臉書用黑底白字發文，劈頭就是一句三字經，怒轟：「他媽的，這個爛政府到底要枉死多少人才要判死刑。」引起許多網友回應；本土劇男星馬幼興也哀悼李姓員警，更呼籲立委們應該要趕快檢討修法，讓站在第一線、飽受危險威脅的執法人員們有更多更大的權力能遏止犯罪，不要再讓執法人員成為受害者。

▲哈孝遠悼念鐵路警察。（圖／翻攝自臉書）

▲哈孝遠悼念鐵路警察。（圖／翻攝自臉書）

請繼續往下閱讀...

馬幼興提到，在影片中可以看到李姓警員和兇嫌搏鬥時，有幾個路人坐在距離兇嫌不遠處的位置，當場嚇得驚恐逃離，警員獨自和兇嫌搏鬥了長達25秒，才有人出手相助，他感嘆：「台灣人有熱血正義的也有事不關己莫（漠）不關心的人！」

最後是一名站在兇嫌後方的男子，趁著兇嫌不注意，衝上前朝著對方身體猛打，此時其他人也才紛紛一擁而上，幫助警察制伏歹徒。但也有人持不同看法，認為不管是誰遇到這種情況，一定很慌張，只想遠離兇嫌，加上一般人身上沒有武器，很難用肉身去制伏持刀歹徒。

▲哈孝遠悼念鐵路警察。（圖／翻攝自臉書）

▲馬幼興悼念鐵路警察。（圖／翻攝自臉書）

而另名女星圓圓也爆氣發文，希望政府能制定「一命抵一命」法條，怒罵：「總有社會敗類死有餘辜還硬拉好人陪葬。」引起許多網友迴響。

▲哈孝遠悼念鐵路警察。（圖／翻攝自臉書）

▲圓圓悼念鐵路警察。（圖／翻攝自臉書）

推薦閱讀

陳喬恩當伴娘「默默做這件事」！　從頭哭到尾…新娘閨蜜暖淚：她沒有告訴我

陳喬恩當伴娘「默默做這件事」！　從頭哭到尾…新娘閨蜜暖淚：她沒有告訴我

茵聲街頭拉扯翻臉男友！　「暴怒甩頭走人」下秒劇情狗血神展開

茵聲街頭拉扯翻臉男友！　「暴怒甩頭走人」下秒劇情狗血神展開

砸碎前妻神主牌！　「當晚出大事」再婚小40歲嫩妻被詛咒纏20年…他也死了

砸碎前妻神主牌！　「當晚出大事」再婚小40歲嫩妻被詛咒纏20年…他也死了

謝忻「粉身碎骨也要愛阿翔」原因曝光！　被揭：她和Grace根本不是閨蜜

謝忻「粉身碎骨也要愛阿翔」原因曝光！　被揭：她和Grace根本不是閨蜜

謝忻「下跪爆哭1小時」首現身！　躲了2周暴瘦7kg…憔悴失魂慘況曝光

謝忻「下跪爆哭1小時」首現身！　躲了2周暴瘦7kg…憔悴失魂慘況曝光

花8年整成范冰冰！　她婚後發現「富二代老公是Gay」…小三偷情照曝光

花8年整成范冰冰！　她婚後發現「富二代老公是Gay」…小三偷情照曝光

郭書瑤爆分手說話了「沒什麼能永遠在一起」！　IG取消關注男友以綸

郭書瑤爆分手說話了「沒什麼能永遠在一起」！　IG取消關注男友以綸

宋仲基「食言3鐵證」背棄宋慧喬！　宋爸爸大受打擊「崩潰失聯」

宋仲基「食言3鐵證」背棄宋慧喬！　宋爸爸大受打擊「崩潰失聯」

小18歲老公超猛「精蟲數超標6倍」！　43歲咸素媛拼死才生完…一驗孕崩潰大哭

小18歲老公超猛「精蟲數超標6倍」！　43歲咸素媛拼死才生完…一驗孕崩潰大哭

鐵路勇警「被捅仍死死緊抓兇嫌手」！　全身力氣用盡…她心疼：堅守崗位到最後

鐵路勇警「被捅仍死死緊抓兇嫌手」！　全身力氣用盡…她心疼：堅守崗位到最後

謝忻「下跪爆哭1小時」首現身！　躲了2周暴瘦7kg…憔悴失魂慘況曝光

謝忻「下跪爆哭1小時」首現身！　躲了2周暴瘦7kg…憔悴失魂慘況曝光

Angelababy、黃曉明遭爆「官宣離婚」　4年神仙婚姻網驚：好久沒互動

Angelababy、黃曉明遭爆「官宣離婚」　4年神仙婚姻網驚：好久沒互動

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

謝忻「下跪爆哭1小時」首現身！　躲了2周暴瘦7kg…憔悴失魂慘況曝光

Angelababy、黃曉明遭爆「官宣離婚」　4年神仙婚姻網驚：好久沒互動

《玩很大》小鬼認：小隊長乏了　1年後近拍「身體變化」網驚：差好多！

謝忻爆瘦7kg…閨蜜女星認了失聯！　私下「最愛拿阿翔開她玩笑」

《炮仔聲》演員梳化中「毛巾沒遮住」露點！　吳婉君PO出照片：都給你贏

宋仲基婚變「哥哥3舉動」洩端倪！　IG限時動態4個字暗譙

蕾菈突宣布「要嫁了！」　見面第1天衝拍婚紗…185cm男模「接受小孩」

蔡依林深夜私房照！往下看…掉出「渾圓翹臀」S曲線被看光

小18歲老公超猛「精蟲數超標6倍」！　43歲咸素媛拼死才生完…一驗孕崩潰大哭

小S大女兒登時尚雜誌！　13歲進化「高級臉」西裝穿上身超霸氣

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

台鐵, 鐵路勇警, 鐵路警察, 馬幼興, 圓圓

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 謝金燕45歲逆生長！　挖肩背心「雪白側乳」滑出辣爆
  2. 深V開到胸部下！《大時代》張家瑋泳裝「挖洞露ㄦ字」
  3. 野生「千年一遇美少女」搭電車！　旁邊坐20歲正妹女星：在台灣拍過戲
  4. 正妹女星驚傳遭性侵槍殺！　「全裸陳屍橋下」路人嚇報警…揪離譜真相怒了
  5. 利菁「謝忻是飛蛾」：毀了自己！　心疼她對愛執著...委屈犧牲
  6. 日導演花2年拍精障女賣淫　奉俊昊激動讚賞：走火入魔！
  7. 大園空難「女記者踩到屍塊瘋掉」　同業親眼目睹中邪：像殭屍片
  8. After School佳恩離開Pledis娛樂　粉絲心疼：她等夠久了
  9. 劉德華來台見面會「50秒賣光800張票」　粉絲灌爆主辦電話
  10. Gail指定演唱「蘇打綠」名曲　揪團長阿福曙光祭同台

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366