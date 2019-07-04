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砸碎前妻神主牌！　「當晚出大事」再婚小40歲嫩妻被詛咒纏20年…他也死了

記者田暐瑋／綜合報導

一名70歲的男律師因為妻子過世，再婚娶了小40歲的嬌妻，家財都被新老婆敗光，連住的地方都沒有，兩人因此爆發爭執，嫩妻一氣之下把家中的神主牌從9樓丟下去，整個碎成一片，家裡發生一連串怪事讓她毛毛的，老公還被發現罹患癌症，沒多久就過世，後半生結局相當淒涼。

70歲的律師阿公因為要再婚，不惜和3個兒子鬧翻，彼此斷絕經濟上往來，婚後他把錢都交給嫩妻打理，一下子買了3間房子，貸款周轉不過來，加上律師生意不好做，嫩妻又有賭博惡習，巨額家產沒多久就被花光光，連正在住的房子都只能賣掉救急。

▲王男給了賣家普評卻收到神主牌報復，認為對方是故意在觸霉頭氣得提告。（示意圖／CFP，與本文當事人無關）

▲神主牌。（示意圖／CFP，與本文當事人無關）

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嫩妻頻頻遊說老公去向3個兒子借錢，雙方因此常常發生爭執，她一氣之下把家裡供奉的祖先、老公前妻神主牌全都從9樓窗戶丟出去，當場崩裂碎一地，她突然覺得一陣毛，趕緊下樓把碎片撿回家，怎料當晚就夢到老公前妻回來復仇，狠狠警告：「你太過分了，我不會原諒你！」

之後夫妻倆一路不順，老律師心寒和嫩妻離婚，之後被診斷出罹患攝護腺癌，沒多久就過世了，而嫩妻生活也像是中邪一般，做什麼事都不順，長達20幾年都逃不出詛咒，命理師周映君在《新聞挖挖哇》則表示，神主牌真的不能亂丟，否則下場真的難以想像。

▲嫩妻丟前妻神主牌（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇）

▲嫩妻丟前妻神主牌（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇）

▲嫩妻丟前妻神主牌（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇）

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