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小18歲老公超猛「精蟲數超標6倍」！　43歲咸素媛拼死才生完…一驗孕崩潰大哭

記者田暐瑋／綜合報導

南韓42歲女星咸素媛因主演電影《色即是空》爆紅，2018年嫁給小18歲的大陸「高富帥小鮮肉」網紅陳華，同年底順利產下一子。她已屆高齡產婦，還想再拼第二胎，即使老公的精子被檢測出高出一般人6倍，她卻因為卵子數量過少，困難度變高，日前她出現懷孕症狀，驗出結果讓她激動爆哭。

咸素媛已經43歲，因為卵巢老化、卵子數量減少，再懷孕的機率不大，但她和老公還是繼續拼做人，甚至做了試管嬰兒就是想再有第2個寶寶，她在節目上透露最近容易累，又有頭暈嘔吐等症狀，和懷孕徵兆一模一樣，買了驗孕棒一驗，結果卻是一條線，她崩潰哭著走出來，無法接受沒懷孕的事實。

▲咸素媛拼生第二胎。（圖／翻攝自微博）

▲咸素媛拼生第二胎。（圖／翻攝自微博）

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事實上，咸素媛曾透露，老公陳華的精子數量被檢測出高於標準值，是一般人的6倍多，因此懷孕成功與否的關鍵就落在她身上，如今試管嬰兒失敗，她心情大受打擊，老公也心疼在旁給予安慰，要她不要灰心。

咸素媛2018年底生產，過程中發生了很多艱難的狀況，令人十分揪心，當天過程也透過節目《妻子的味道》公開。咸素媛先是呼吸困難，被醫生戴上氧氣罩，但情況並沒有舒緩，她露出痛苦的表情說：「請幫我叫老公進來。」陳華入內陪伴後，全程輕聲細語安撫妻子，不停輕聲細語說道：「別怕，別怕，老公在旁邊。」最後嬰兒哭聲傳出時，更讓觀眾都流下了眼淚。

▲咸素媛。（圖／翻攝自韓網）

▲咸素媛失望落淚。（圖／翻攝自韓網）

這段畫面公開後，也成為了網路上熱門話題。不少人都說：「本來對這對好感度不高，總覺得兩人很像炒作。但是看完這段畫面也感動了，媽媽很辛苦，丈夫也非常溫柔。」紛紛為咸素媛和陳華兩人加油，微博話題已超過1.2億網友閱讀。

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