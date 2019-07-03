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花8年整成范冰冰！　她婚後發現「富二代老公是Gay」…小三偷情照曝光

記者田暐瑋／綜合報導

范冰冰和李晨分手，山寨版的晨冰也是離婚收場，大陸網紅何承熹15歲開始整容，耗時8年整成范冰冰，花了人民幣800萬元（約新台幣3800萬），連老公都整成李晨，不料就在結婚1年多，小孩都生下來之後，她發現老公竟然是同性戀，還控訴她凌虐兒子，一氣之下公布老公和「小三」的偷情照，揭開這天大的騙局。

何承熹2018年就控訴富二代老公余小泉騙婚，揭發男方其實是同性戀，卻為了想要有小孩和她結婚，如今小孩已經生下，男方便和情人暗通款曲，甚至還拍下多張親密裸照，她氣得決定離婚，對方卻反過來控訴她對小孩不好，藉此想奪得兒子的撫養權。

▲何承熹。（圖／翻攝自微博）

▲何承熹和余小泉生下兒子。（圖／翻攝自微博）

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得知小三竟是個男人後，何承熹強調自己並不歧視同性戀，氣得是余小泉騙婚，做出這種不道德的行為。目前兩人已經離婚，有網友翻出他們小孩的正面照片，驚呼：「真的跟爸媽長得不一樣。」兒子長相清秀，一雙圓圓大眼相當惹人憐愛，看得出爸媽其實原本的長相就不差。

►何承熹兒子照片曝光

▲何承熹。（圖／翻攝自微博）

▲余小泉和情人偷情照。（圖／翻攝自微博）

何承熹2016年被爆出從眉毛、眼睛到鷹勾鼻都有進行過「改造」，不僅外貌神韻激似范冰冰，就連服裝、妝容、拍照角度都可說是神複製，有網友發現她的微信簽名檔寫著，「專注高端整型8年，何承熹私人客服，加時請備註諮詢整容！不閒聊」，被網友認定是自曝8年整型。

不僅如此，何承熹將自己改造成范冰冰後，花15天把好友整成迪麗熱巴，當時照片公開時，曾引起網友熱議，但其實不只閨蜜有張明星臉，老公余小泉也是重新塑造過了，網路上流傳，余小泉婚前為了討何承熹歡心，砸重金開了一間整型醫院，為了與女方看起來搭配，自己也跟著整容，如今卻離婚收場。

▲何承熹。（圖／翻攝自微博）

▲何承熹。（圖／翻攝自微博）

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關鍵字

范冰冰, 李晨, 何承熹, 余小泉

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