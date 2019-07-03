宋仲基「食言3鐵證」背棄宋慧喬！　宋爸爸大受打擊「崩潰失聯」

記者田暐瑋／綜合報導

宋慧喬、宋仲基6月27日證實向法院申請離婚調解，韓媒踢爆是宋仲基主動提出離婚，且沒有知會宋慧喬，讓許多人相當不諒解，而又有網友發現宋仲基過去說詞反覆，諷刺「分手見人品」，據悉，宋慧喬婚後多次沒出席夫家的喜事、喪事，如今確定離婚，宋爸爸傳出因大受打擊，對外呈現完全失聯的狀態。

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韓媒《Channel A》踢爆宋仲基主動提離婚，宋慧喬只能被動接受，翻臉速度讓人傻眼；而有網友整理出他婚前婚後反覆不一的說詞，像是他婚前曾表示不喜歡花女生錢、絕不吸菸等宣言，婚後卻被抓包在路邊抽菸，且就連買了新房子，也都還是住在宋慧喬名下的豪宅。

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▲宋仲基爸爸曾被傳不滿宋慧喬 。（圖／CFP、翻攝自welovekikyo IG）



不只如此，宋仲基婚前曾霸氣告白宋慧喬：「我要的不是和妳約會或談戀愛，而是想和妳結婚，我想娶妳。」如今卻連招呼都沒打一聲，就主動提出離婚調解，讓不少網友覺得傻眼，直言宋仲基怎麼像是變了一個人一樣。

南韓節目《深夜正式演藝》2日播出內容中提到，2個月前就聽到宋宋夫妻婚姻破裂的傳言，一名與雙宋熟識的匿名人士透露，宋慧喬幾乎沒有出席夫家及夫家親友的婚喪喜慶等大事，當親戚問到宋慧喬去哪時，宋仲基卻是露出尷尬表情，也讓親友滿腹疑問。

有消息指出，宋仲基爸爸因為兒子媳婦離婚，遭受到嚴重打擊，心情相當低落，把自己關在家裡足不出戶，對外也是完全失聯，電話也不願意接，讓親朋好友非常擔心。

▲宋慧喬和宋仲基 。（圖／翻攝自IG）