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鐵路勇警「被捅仍死死緊抓兇嫌手」！　全身力氣用盡…她心疼：堅守崗位到最後

記者田暐瑋／綜合報導

年僅25歲的台鐵李姓員警3日晚間處理補票糾紛，遭情緒失控的兇嫌持刀捅腹，急救後仍宣告不治，引起全民憤慨。主播張齡予在播報過程中聽到噩耗，攝影棚一陣低氣壓，她對警員即使被捅到奄奄一息，卻沒忘記自己職責的舉動感到心疼又不捨，提到兇嫌有躁鬱病史，她也沉痛希望各界能多關注躁鬱症病患並給予協助。

張齡予上午正在播報晨間新聞，耳機裡聽到主編插播台鐵李姓員警不治噩耗，感到心疼又不捨，透露員警還在急救時，自己就已強壓內心激動來播報新聞，也在心中默念好幾次：「加油加油，不要放棄，老天幫幫忙。」她看到遇襲畫面時更是難過，「他沒忘記自己的職責，堅守崗位到最後一刻。」

▲主播們哀悼員警。（圖／翻攝自臉書）

▲張齡予哀悼員警。（圖／翻攝自張齡予臉書）

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李姓警員在遇刺後繼續忍著痛，用全身僅存的力氣抓住兇嫌持刀的手，即使地上已經一大灘血，且他也被捅到臟器外露、命存一線，死命拖住兇嫌，不讓兇嫌去傷害其他乘客，讓網友看了跟著落淚，張齡予難過說：「辛苦了，一路好走。善良的心，永遠存活。」

張齡予表示，兇嫌有躁鬱症病史，飽受躁鬱症之苦，外界除了憤怒指責和要求殺人償命外，認為更該關心的是如何判斷躁鬱症及提供專業協助，「全台灣有七十萬以上躁鬱症患者，還有更多人是長期受到情緒障礙的影響不自知。」另外主播陳智菡也在臉書哀悼李姓員警：「英勇的你，感謝有你，R.I.P。」

▲主播們哀悼員警。（圖／翻攝自臉書）

▲陳智菡哀悼員警。（圖／翻攝自陳智菡臉書）

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台鐵, 鐵路勇警, 鐵路警察

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