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郭書瑤爆分手說話了「沒什麼能永遠在一起」！　IG取消關注男友以綸

記者田暐瑋／綜合報導

郭書瑤和以綸合作《稍息立正我愛你》擦出火花，2018年被拍到車上喇舌畫面後認愛，近日卻屢傳分手消息，被發現已經取消彼此的IG關注，在新聞曝光後，她又在IG發文，話中有話寫道：「沒有什麼能永遠在一起。」被猜測是否是默認分手傳聞。

郭書瑤3日上午被週刊爆出和以綸分手，沒多久她就在IG發文，內容寫道：「萬物皆有限期，沒有什麼能永遠在一起，也沒有什麼是分不開的，唯有真愛不會消失。」疑似是在回應分手傳聞，粉絲則是留言力挺，「沒有誰離不開誰」、「說的真的很好」、「真的愛也離不開」。

▲郭書瑤發文。（圖／翻攝自郭書瑤IG）

▲郭書瑤發文。（圖／翻攝自郭書瑤IG）

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以綸和郭書瑤近來聚少離多，他目前人在大陸拍攝新戲《初戀了那麼多年》，社群網站上PO的文章，也幾乎都跟工作有關；而郭書瑤近來則是連發多篇「勸世文」，其中6月24日她在微博呼籲要誠實，然而在10多分鐘內，一連改了整整5次，其中還一度將原先笑容符號，改為「掰掰」揮手圖形。

不僅如此，郭書瑤和以綸也被發現，近來已悄悄取消關注彼此的IG帳號，和交往初期相較之下，也鮮少發文放閃。不過，她2個月前出席活動時，也曾被問及分手傳聞，她當時回應感情沒有生變：「很好啊…謝謝大家。」對於兩人遠距離戀愛，她也成熟地說：「距離是問題，說距離不是問題是騙人的吧！但相較之下，就會更珍惜相處的時間。」

▲郭書瑤發文。（圖／翻攝自郭書瑤IG）

▲郭書瑤和以綸爆分手。（圖／翻攝自郭書瑤、以綸IG）
  

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