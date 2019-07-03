8個月混血女兒曝光！《女兵》羅平認當爸了「一家三口甜放閃」

記者林奕如／台北報導

羅平拍攝《女兵日記》走紅，劇中和楊晴組成CP大受歡迎，粉絲頻頻敲碗想湊對，今他向媒體宣布迎娶德國女友喜訊，而老婆在臉書曬出混血女兒照片，才知道他已經當爸，他透過經紀人向《ETtoday星光雲》表示，謝謝大家關心，小孩已快8個月了。

▲▼羅平秘婚德國女友，更爆出已經當爸，混血女兒已8個月了。（圖／翻攝臉書、TVBS提供）

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羅平透露，和德國女友交往3年，在拍《女兵日記》前兩人就有結婚的共識，只是因為播出大受歡迎，劇集延長，所以兩人婚事一延再延。此次赴德國結婚是取得陳剛信副董祝福及許可下，才向劇組告假一個月。老婆目前在台灣汽車代理公司工作以及本身喜歡潛水，所以在經營副業開發潛水app。

▲楊晴與羅平在劇中配對，也曾拍攝婚紗。（圖／TVBS提供）

羅平本身很喜歡下廚，他說：「在偶然的朋友料理聚會中，Madlen的主動來認識我，因為她覺得我料理東西超好吃，兩人興趣相同而交往三年，如今感覺時間差不多了，彼此都想共組家庭認識兩人不同家鄉文化，所以決定結婚。」他此次向《女力報到》劇組告假一個月，回到Madlen家鄉德國舉辦婚事，同時也會到歐洲進修料理課程以及到希臘渡蜜月，預計七月中回來，馬上就投入劇組拍戲。羅平說：「大家要等我回來喔！」

劇組中只有楊晴知道羅平婚事，楊晴也在第一時間送上祝福，送了新娘子Madlen一套保養品作為賀禮，並且提醒羅平婚後得多花時間陪伴Madlen。她與羅平在劇中婚事也將近，楊晴開玩笑說：「結果戲裡還沒結婚，他就搶先一步，我想他演練過了，應該到時候會演得更到位吧。」