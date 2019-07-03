陪鞋商男友義大利看球賽！名模邱馨慧戴白紗「攝影師主動幫拍婚紗照」

記者林奕如／台北報導

名模邱馨慧6月23日低調在台北君悅酒店和交往3年新加坡鞋料供應商「黃JP」舉辦婚禮，但她近期才進棚「補」正式婚紗照，拿著自己綁的捧花，帶著緊張的老公一起完成。這件婚紗找來設計師好友詹朴量身打造，在新加坡婚禮上，她也是穿著這件禮服，將自己下半輩子和老公綁在一起。

▲凱渥名模邱馨慧新加坡甜完婚。（圖／凱渥提供）

甜蜜新婚的邱馨慧笑容藏不住，老公甜爆料，她是標準的刀子嘴豆腐心，看起來很酷，但每當有需要，她總是邊罵邊照顧他。提到當初在北海道的求婚台詞「希望她不要當追愛的人，而是當一個被愛的人」，其實是他在機上看電影學的台詞，讓邱馨慧大翻白眼，嘆自己是老公出社會後唯一且最後一個女朋友，在浪漫的部分總需要她多加教導。

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▲凱渥名模邱馨慧邀請詹朴設計婚紗。（圖／凱渥提供）

邱馨慧雖然吐槽，但也猛稱讚老公嘴很甜，不停保證新加坡男人超級專情，雖然遠距離戀情，一兩個月才見一個禮拜，靠電話煲愛，熱戀時期曾不掛電話陪伴彼此入睡，現在每天也會視訊兩個小時，還被朋友問電話怎麼都打不通。她嬌嗔，老公黏歸黏，但將她追到手後熱情卻冷了一些，喊話老公要像當初追求她時的貼心，讓她時時體會被追求的感受。

▲凱渥名模邱馨慧和老公在義大利看球，戴頭紗入場。（圖／凱渥提供）

邱馨慧和設計師好友詹朴，相識於2015年倫敦時裝週，當時便是走詹朴的秀，也是她在國外第一次跟台灣設計師合作，後來陸續有其他的合作情緣，這次要出嫁，她馬上想到他，還特別詢問詹朴是不是第一次幫人做婚紗，笑說自己不想當第二。詹朴在設計上配合新娘簡單俐落的個性，做工沒有太繁複，僅加入邱馨慧喜歡的星星刺繡，同時保有設計師特色手法，從婚紗肩帶和輪廓剪裁可見一斑。

邱馨慧的婚禮照無論是地點或是拍攝方式都非常別出心裁，除了前往米蘭教堂，另外因為男友喜歡義大利杜林的尤文圖斯足球隊，在陪男友去看球的時候，她特別戴著頭紗、穿著紗裙和球衣入場，在觀眾席吸引眾多球迷目光，還有場邊的觀眾鼓譟歡呼，而且球場的婚紗照還是場邊攝影師主動幫他們拍攝，幸運得到這麼不同以往的婚紗照。