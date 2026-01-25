直擊／SJ才唱6首歌超嗨！全員等看噴水秀　利特：天花板已被戳出洞～

記者吳睿慈／高雄報導

「韓流帝王」Super Junior近日在高雄巨蛋一連舉辦3天《Super Show 10》，25日來到最後一天，成員們才唱完6首歌，已經在期待最後一天的應援，希澈幽默解釋「我剛剛在後台待機室有給成員說，我們今天不要給粉絲壓力，但反正你們待會還是會升起無人機對吧！」東海則糾正「今天是噴水秀」，利特也加碼虧「你們巨蛋天花板已經被戳空一個洞了」，SJ你一言我一語，對於25日最後一天的應援很期待。

▲利特指天空虧「已經被戳一個洞」。（圖／讀者提供）

SJ高雄巨蛋最後一場演出，他們對於應援期待，粉絲歡呼聲也來到最熱烈，神童稱讚：「今天好像有什麼不一樣吧，各位有沒有覺得你們今天歡呼聲超大欸。」東海、藝聲、圭賢都承諾今天會用盡全力到最後一刻，全場響起熱烈歡呼聲。

不過，重感冒的始源雖然狀況好了不少，但在激動之處，還是不小心破音，立刻被成員虧，他則幽默對應，緊接著希澈說：「「我剛剛在後台待機室有給成員說，我們今天不要給粉絲壓力，但反正你們待會還是會升起無人機對吧！」

幾位成員雖說怕給粉絲負擔，但還是默默期待應援，東海則糾正他「今天是噴水秀」，利特也虧「天花板已經被戳一個洞，等下會有噴水秀」，緊接著銀赫嘴甜用台語「水某」喊粉絲，並表示「我期待今天應援，昨天有點失誤 歐，但那個樣子很可愛，不管今天成功還失敗，你們還是我的水某。」最後利特透露，他有親自向高雄市長表達感謝，也希望未來有更多與高雄的合作。