吳宗憲證婚爆笑致詞　「Lulu走路都怪怪的」

陳漢典與Lulu婚禮，請來綜藝天王吳宗憲當證婚人，三人一上台就大喊「綜藝大熱門HITO」，也有工作人員爆料，新版的節目即將在今年誕生。憲哥不改幽默個性，談到他們兩人交往後，「Lulu走路都怪怪的，我其實是被害人，以後不能亂開玩笑。」

▲吳宗憲當證婚人。（圖／記者周宸亘攝）

吳宗憲搞笑說，「我今天以證婚人的身分到場，充滿愛的感覺，我主要是證明說，這兩人都昏了，感覺今天就像《綜藝大熱門》一樣，我就像被害人，我們工作12年之久竟被蠻在鼓裡，最後一年我有看出來一點點端倪，Lulu當時走路是怪怪的，最後一年買房子在南港那邊，離開攝影棚兩人都往右轉，被我發現。」

▲陳漢典，LULU婚宴。（圖／記者周宸亘攝）

憲哥也繼續辦案：「更奇怪的是，Lulu買新房子，她沒有邀請我去，因為屋子裡藏了野男人，終於到下次錄影，她一樣往右轉，我就好奇，我就跟著漢典的車，稍微轉過去，「Lulu就右轉右轉再右轉，兩人就會合了，完全不知道他們在幹什麼。休息室他們兩人一間，就不能關在一起，有次門撬不開，鑰匙就從門下丟進去給他們，「我只聽到典典說，糟糕，拔不出來，插進去後拔不出來，旁邊Lulu大叫，『你快點啦』。」

憲哥也覺得，「典典是很棒的男生，在藝能界0負評，群組名稱要改，群組改成Lulu管中，演藝圈最偉大就是搞笑的人，讓他們增添美好與愛，終於可以用力祝福他們早生貴子，證婚人因為紅包比較大，所以要講多一點，以後千萬不要亂開玩笑，越大包代表越不看好，你們真的有相愛嗎，只要拿我紅包的，一生都不能再改變。」