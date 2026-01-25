丁寧佩服霍諾德登頂101沒恐懼　讚嘆：平靜是生命最大的力量

記者王靖淳／綜合報導

美國攀岩家艾力克斯霍諾德今（25）日挑戰徒手攀登台北101，花了1小時31分鐘最終順利完成創舉，掀起外界熱烈討論及關注。為此，女星丁寧也在臉書發文，分享自己對此事的看法。

▲丁寧。（圖／翻攝自Facebook／丁寧Ding Ning）

丁寧佩服霍諾德徒手爬101沒恐懼

丁寧透露自己早上一睜開眼，第一件事就是緊張地確認窗外天氣，看到久違的陽光時忍不住驚呼：「太好了！有陽光，今天應該會爬。」隨著活動在上午9點正式展開，丁寧形容當時的氛圍是全台灣甚至全球都屏氣凝神，「心跳加速，目標一致」地盯著直播畫面。她雖然人正在劇組拍戲，仍忍不住「一邊拍戲一邊偷看轉播」，緊盯著霍諾德一步步往上爬。

丁寧指出，雖然人造大樓的結構比自然岩壁穩定，相對容易找到施力點，但那高度才是最大挑戰；然而最讓她佩服的是霍諾德的表情，「從爬第一層開始到快要登頂，完全一樣」，那種彷彿在平地看著人一般的平靜神情，讓她看見了完全沒有一絲恐懼的強大心理素質。

丁寧表示，霍諾德讓大家見證內在平靜所帶來的強大力量，並重新定義了勇氣：「勇敢不是無所畏懼，勇敢是因為你可以平靜的跟你的恐懼站在一起，跟朋友一樣。」最後，她也特別霍諾德、主辦方以及這次活動的重要推手——賈永婕，感謝他們讓大眾看到人類意志力所能到達的境界，並領悟到「平靜是生命中最大的力量。」