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又一甜寵劇 《狐王殿下戀愛了》！女粉喜發現帥男一是宮歐

記者林奕如／綜合報導

暑假又一甜寵劇來襲！《狐王殿下戀愛了》講述擁有九尾的霸道狐族王子，和平凡女孩誤打誤撞成為歡喜冤家偽兄妹，並雙雙陷入愛戀的故事。男主角潘子劍一曝光，不少網友更驚奇發現，他就是《總裁在上我在下》霸氣總裁宮歐。

▲《狐王殿下戀愛了》 。（圖／翻攝自微博／甘藍影視）

▲又一甜寵劇《狐王殿下戀愛了》 。（圖／翻攝自微博／甘藍影視）

潘子劍身高180公分，宛如混血兒的帥氣外表，迷倒許多少女芳心，就讀四川師範大學化學與材料科學學院時，被發現和電視劇《何以笙簫默》中「少年何以琛」羅雲熙有明星臉，「川師校草」在網路爆紅後，轉往演藝圈發展。

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▲《狐王殿下戀愛了》 。（圖／翻攝自微博／甘藍影視）

▲《狐王殿下戀愛了》 。（圖／翻攝自微博／甘藍影視）

▲《狐王殿下戀愛了》講述狐族王子和平凡女子愛情故事。（圖／翻攝自微博／甘藍影視）

該劇為改名前《哥哥是只狐狸精》，就引起不少網友興趣，將傳統元素和青春校園結合在一起，突破傳統的甜寵劇情。近期MV也曝光，男主角一開頭就鋪陳狐族傳說：「一旦狐族跟人類相愛並且接吻，那麼狐族便會忍不住殺死這個人類，如果不殺死的話，那狐族便會在3日內死去。」更讓人期待兩人發展。

▲《狐王殿下戀愛了》 。（圖／翻攝自微博／甘藍影視）

▲ 《狐王殿下戀愛了》劇照。（圖／翻攝自微博／甘藍影視）

女主角由吳藝敏演出，她今年才剛從浙江音樂學院畢業，熱騰騰的新鮮人成為演藝圈的新面孔，她和男主角默契合作，有最萌身高差，擦出的粉紅泡泡火花，更預告要讓粉絲甜死人不償命 ​​​​

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狐王殿下戀愛了, 潘子劍, 吳藝敏

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