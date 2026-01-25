李玉璽首度帶愛妻現身　許允樂爆「整天都穿睡衣」原因曝

記者葉文正／台北報導

李玉璽今天首度帶愛妻許允樂露面，李玉璽透露目前沒有準備婚宴，因為要先拚做人，許允樂也笑說：「老公穿睡衣的時間非常多。」令拍潘若迪與伊正等好友都到場，馬力歐也首度帶女兒卜蜜現身。

▲李玉璽（左）,許允樂夫妻現身超甜蜜。（圖／記者周宸亘攝）

李玉璽說，現在先不忙婚宴，「我們打算努力先做人再說，目前也還在努力當中，婚後生活就是變得更好，因為婚前就像現在的生活，今天也首度帶愛妻跟大家見面，婚後更踏實。」許允樂說李玉璽穿睡衣的時間變很長，證明兩夫妻的親密時間更多，為了下一代更努力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲潘若迪（左），馬力歐（右）帶卜蜜出席。（圖／記者周宸亘攝）

潘若迪今天則與好友馬力歐跟馬力歐愛女現身，馬力歐說「因為老二還太小，我就帶女兒代表，兒子就請老婆照顧。潘若迪說，玉琳哥如果可以來，他一定會來，卜蜜缺門牙，被問可不可以吃飯，卜蜜突然不開心，馬力歐笑說：「有邦她帶剪刀，應該是可以吃。」

▲伊正與老婆鄒琳。（圖／記者周宸亘攝）

伊正也與愛妻鄒琳道賀，伊正說，「漢典是非常謙虛的人，他老婆LULU則是非常好的主持人，他們戀情公開後，我一整天的心情都非常好，還覺得怎麼可以隱藏這麼久，希望他們早生貴子，希望他們事業會更好。」