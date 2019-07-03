吳珝陽30歲生日！「BL情人」宋柏緯甜擦奶油閃翻

記者林奕如／台北報導

吳珝陽在7月4日過30歲生日，歐銻銻娛樂《月下－為愛墜落的祂》劇組演員宋柏緯、古斌、林映唯端出特製月亮蛋糕，現場為他慶生，林映唯調皮的在他臉頰上塗抹奶油，要拍照時，之前合作BL劇的宋柏緯還貼心拿出衛生紙擦拭臉頰上的奶油，兩人的甜蜜舉動讓現場尖叫聲連連。

▲宋柏緯貼心替吳珝陽擦拭臉上蛋糕，粉絲送上應援食物。（圖／歐銻銻娛樂提供）

請繼續往下閱讀...

吳珝陽粉絲特別準備漢堡車應援，準備他愛吃的食物，包括水果、蛋捲、手搖飲、禮盒等，粉絲也特別將祝福文字蒐集並集結成精裝本，甚至邀請到吳珝陽親哥哥一同參與。精裝本中裡面還有他和宋柏緯「定情作」，憶起過去開始對起戲，吳珝陽笑說：「我們就是欲擒故縱。」宋柏緯回應：「忽冷忽熱的感覺，好刺激喔。」讓現場粉絲笑到不行。

▲劇組演員林映唯、宋柏緯、古斌特製月亮蛋糕為吳珝陽（右2）慶生 。（圖／歐銻銻娛樂提供）

溫昇豪與吳珝陽為同門師兄弟，他以過來人身分對師弟珝陽語重心長地說：「30歲是人生的新階段，現在是關鍵一定要非常努力打下基礎，未來開始會有更多責任，不管是事業、家庭與自己的健康，把握30到40歲這10年之間，把自己的事業、心態都穩固，30歲是男人很重要的關卡。」另已滿30歲的古斌也說：「過30歲後會有另外一番想法與更好的能量，男孩轉男人將變得更有擔當，希望能與男人的顯揚再合作。」林映唯則戲稱吳珝陽嘮叨像「媽媽」，「希望吳媽媽各方面一年比一年好，或是對我好也可以，愛唸的部份則可以免了。」