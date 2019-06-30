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終於等到你！易烊千璽《長安十二時辰》零宣傳突「裸播」網嚇傻

記者林奕如／綜合報導

TFBOYS成員易烊千璽主演的古裝劇《長安十二時辰》，去年12月傳出播出，但因為限古令，無限期延播，讓粉絲苦苦等待。等了大半年，原以為無望，6月27日突然在優酷視頻首播，但事先完全沒有任何宣傳，官微在開播後釋出首播片花，讓網友被「裸播」訊息嚇一大跳。

▲易烊千璽《長安十二時辰》。雷佳音飾演張小敬。（圖／翻攝自微博／《長安》）

▲易烊千璽《長安十二時辰》突然開播。（圖／翻攝自微博／《長安》）

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易烊千璽長相俊秀，從小出道至今，精通歌舞，跨足戲劇演出，2017年準備高考時，一邊出演網劇《長安十二時辰》、《熱血青年》《艷勢番之新青年》，電影《少年的你》。不過播出經歷重重波折，《長安》遇到限古令，延播大半年才「裸播」；《熱血》則是官宣後又撤檔；電影《少年的你》則是2月退出柏林影展新生代單元，之後透過官方微博宣布退出暑期檔，一連串消息讓粉絲好操心。

▲易烊千璽《長安十二時辰》。雷佳音飾演張小敬。（圖／翻攝自微博／《長安》）

▲易烊千璽《長安十二時辰》。雷佳音飾演張小敬。（圖／翻攝自微博／《長安》）

▲易烊千璽《長安十二時辰》飾演少年名士李泌。（圖／翻攝自微博／《長安》）

《長安十二時辰》突然開播，粉絲瘋狂刷頻支持，易烊千璽劇中飾演司丞大人李泌，沈穩又大氣的表現，讓人對他的演技驚喜，他劇中台詞展現角色的霸氣：「我要你辦的事，辦成了可活，辦不成，在死牢裡安享一日三餐的機會都沒有。」不少人也大推該劇「電影質感」、「服化道考究」、「美術精良」，再現大唐盛世。

▲易烊千璽《長安十二時辰》。雷佳音飾演張小敬。（圖／翻攝自微博／《長安》）

▲實力派演員雷佳音飾演張小敬。（圖／翻攝自微博／《長安》）

不過該劇定檔時為60集，這次僅播出25集，大幅縮水，導演曹盾回應分為兩次報審，第二部《長安十二時辰之末路重生》後期制作中，預計23集，但這樣加起來還是不到60集數，劇情、人物鋪陳交代勢必有所減少，加上該劇有一半文言文台詞，網友反應不看字幕看不懂，引起不少討論。

該劇改編自馬伯庸的同名小說，講述了上元節前夕，長安城陷入危局，長安死囚張小敬（雷佳音 飾）臨危受命，與少年名士李泌（易烊千璽 飾）攜手在十二時辰內拯救長安的故事。

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易烊千璽, 雷佳音, 長安十二時辰, 馬伯庸, 限古令

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