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無法抵抗一見鍾情！張鈞甯吐渴望：我想好好愛一個人

記者林奕如／台北報導

張鈞甯已經3、4年沒有真正休過假，做什麼事情都是全力以赴，大膽的事情也沒少做過，不管是高空彈跳、轉山、吃蟲、跳飛機等，在冷靜理性，甚至帶點拘謹的外表下，她有顆大膽無畏的心，當問到做過最大膽的事情時，張鈞甯笑了，她說：「應該是一見鍾情吧，那種沒有辦法抵抗的一見鍾情。」

▲張鈞甯。（圖／美麗佳人提供）

▲張鈞甯忙拼事業。（圖／美麗佳人提供）

好友陳意涵已經進入人生的下一階段，張鈞甯說還是不著急，自詡為工作狂的她，因為工作而得到滿足，同時也深知戀愛的緣分會出現在該來的時候。「我一向對感情都挺隨緣的，緣分是上天注定的，看怎麼珍惜跟把握吧。緣份也會讓妳學習很多東西，得到跟失去，有時候不要那麼在意，但過程是很重要的。愛的時候就全力以赴，要不然就不要愛。我想要好好的愛一個人，很簡單的，沒有轟轟烈烈的火花，會把別人放在心上，這樣就好。」

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▲張鈞甯。（圖／美麗佳人提供）

▲張鈞甯分享愛情觀。（圖／美麗佳人提供）

聊到感情，張鈞甯也分享了她最近的一些體悟。「身邊的高中、大學同學會跟我說，她們覺得自己太早結婚了，到了這個年紀才覺醒自己要的，但身邊已經有了老公孩子，可能要為孩子放棄追求夢想。我想跟所有女生說，不要害怕年齡的事，不要害怕社會給你結婚生子的壓力，其實我們應該自私一點，在這世界上看的更多、更遠，再仔細思考做的每一個選擇，要相信自己一定值得最好的。」

▲張鈞甯。（圖／美麗佳人提供）

▲張鈞甯籌備新電影，把自己歸零。（圖／美麗佳人提供）

她最近在籌備新電影，坦言非常沮喪跟焦慮，「劇組找法國的默劇大師幫我們上課、請聲音指導老師訓練口條，我第一天就被飆的很慘，但是後來覺得蠻好的，這樣才會更加的專注在演員應該訓練的基本功，然後把自己歸零，有更多的觀察、尊重、學習。有時候幾場戲演完，知道自己演的不好，我會很沮喪，但是後來想想，這些沮喪的過程也蠻好的，會把自己打到谷底，然後就會重新往前進。不用跟別人比，妳的對手就是自己。我一直都是一個很慢的人，以前會有點慌，但現在知道沒關係，我不用也不必跟別人比較。」

「我很早就放棄完美這件事了。」張鈞甯笑著說。這麼多年來，背負著媒體給她的「完美小姐」頭銜，處女座的她早已看開，「大概三十出頭的時候我就放棄，我現在覺得不完美比較好玩，沒有一個人、一件事情會是完美的，知道這樣，才會更開闊地去學習，妳會放過自己，放過別人，生活會比較有趣。」

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