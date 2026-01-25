直擊／陳漢典婚禮一出場就哭了！　Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你

記者孟育民／台北報導

藝人LuLu（黃路梓茵）、陳漢典今（25日）在台北文華東方酒店舉辦婚宴，席開70桌，邀請約650位親友到場，共同見證兩人的幸福時刻。陳漢典、Lulu出場時就已經忍不住掉淚，兩人於階梯前進行交手儀式，Lulu先後擁抱爸爸與媽媽，父母親親手將愛女託付給陳漢典，氣氛相當感人。

▲▼Lulu、陳漢典落淚。（圖／記者孟育民攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

兩人在講誓詞，更是哭成淚人兒，陳漢典感性哽咽說：「今天可以站在這邊跟你交換誓言，是我這輩子最幸福的時候，我會好好感受現在，用力記住所有的一切，不管過了幾輩子我都不想忘記，我常常在想活著目的是什麼， 我的目的就是找到我愛的人他也很愛我，一起有一個家、一起生女育兒，一起攜手走完人生，重點是找到的人是你，你就是我想生活一輩子的女孩。」更表示會一直照顧對方，永遠相親相愛。

▲▼Lulu、陳漢典交換誓詞。（圖／記者周宸亘攝攝）



Lulu感謝陳漢典給予生活的一切，日常瑣事都變得有趣，連普通的廚藝都被對方稱讚，淚崩表示：「謝謝你不管發生什麼事，都一直都是我的朋友，在你面前我都是我自己，你用全世界最溫柔的眼神療癒我最破碎的時刻。」接著更感性說：「我想到下輩子的人生要跟你一起度過，我就覺得很開心，嫁給你有一個小缺點，我原本以為我很獨立勇敢，現在我變膽小了，因為我不能沒有你，我這個人怕丟臉，但我最怕的就是不能沒有你，老公我拜託你，如果下輩子用不同的身份出現在人世間，請你一定要找到我，不然我會很傷心，老公我愛你，這次保證會萬無一失了。」隨後深情擁吻，全場都跟著動容。

▲Lulu、陳漢典深吻。（圖／記者孟育民攝）