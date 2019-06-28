藍正龍一早9點現身送馬如龍　貼心待全程「2小時沒走」：他是很真的大哥

記者林奕如、李欣容／新北報導

馬如龍6月9日病逝，享壽80歲。今在板橋殯儀館景福廳舉行告別式，會場佈置莊嚴，現場也安排緬懷巨星追悼影片，讓前來弔唁的親朋好友，追思馬如龍在演藝工作上，奉獻一生的精彩身影。藍正龍早上9點就到場，直到告別式11點結束才離開，他曾和馬如龍一起合作《流氓蛋糕店》，視馬為師父、父親，感念他的照顧。

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▲馬如龍告別式，導演葉天倫、藍正龍。（圖／記者黃克翔攝）

藍正龍到場哀悼，「他拍戲像大哥哥，冬天在陽明山很冷，請小嵐姐煮油飯、麻油雞。這幾年長輩走得滿多，心裡滿難受，馬大哥戲裡戲外都值得大家尊敬，他是滿重義氣的人，平常對大家態度，也不會大小眼，看到人很關心，很多人朋友出事，他真的很幫忙，對我來說是很真的大哥。」

▲馬如龍告別式，遺孀沛小嵐淚崩。（圖／記者黃克翔攝）

馬如龍本名黃政雄，出道後演出50多部台語連續劇，第一部台語武俠劇是與鳳飛飛合演《燕雙飛》，近年來在電影《海角七號》代表會主席、《艋舺》霸氣Geta老大角色深植人心。他和沛小嵐1981年結婚，兩人形影不離，林美照就透露沛小嵐會喊馬如龍「肝肝」（台語），雖然吐槽很噁心，但也心疼沛小嵐痛失老公，希望她好好照顧身體。

▲馬如龍告別式。（圖／記者黃克翔攝）

馬如龍2018年11月傳出罹患肺腺癌，今年4月才剛過80大壽，與妻小兒孫共聚一堂，剝壽桃又吃豬腳麵線，氣色看來還不錯，不過5月外孫意外去世，他十分悲痛，傳出病情惡化，之後因腹痛送醫，但小腸穿孔引發敗血症，3日裝上葉克膜搶救，靠藥物維持心肺功能，最終仍不敵病魔離世。