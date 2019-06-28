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沛小嵐憔悴全程爆哭　施易男憶「爸爸」馬如龍心疼：他們隨時放閃

記者林奕如、李欣容／新北報導

馬如龍6月9日病逝，享壽80歲。今在板橋殯儀館景福廳舉行告別式，會場佈置莊嚴，早上8點20分舉行家祭，家祭前家人到布簾後見他最後一面，遺孀沛小嵐明顯瘦一圈，憔悴淚崩，他一生有3任妻子，共9名子女（2位是弟弟遺孤），今到場8位，包括3位義子女也到場。施易男在《紫色大稻埕》飾演馬如龍兒子，他今出席告別式送別。

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▲▼馬如龍告別式-施易男。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼馬如龍告別式-施易男。（圖／記者黃克翔攝）

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▲馬如龍告別式，施易男到場。（圖／記者黃克翔攝）

施易男難掩哀傷，「很謝謝他（馬）的照顧，他一直說我爸爸以前的戲，都是御用男主角，他特別照顧我，今天送他最後一程。」他也最擔心小嵐姐，「他們夫妻這麼久，不會避諱表達愛，我自己還玩笑，他們真的隨時放閃，是很大方隨時隨地。」

▲▼馬如龍告別式。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼馬如龍告別式。（圖／記者黃克翔攝）

▲馬如龍告別式。（圖／記者黃克翔攝）

他也記得有一次不知道幫馬大哥還是小嵐姐過生日，他們很自然就親上去，兩人劇中演夫妻，戲外也如膠似漆，若有一個人還沒拍完戲，另一個人就會等，「希望小嵐姐保重自己身體。」 余天一臉哀戚靈前鞠躬，他哀痛表示，認識馬如龍40年，感嘆好人早走，「如果要幫忙的話，我都會在。」

現場播放《海角七號》主題曲《國境之南》，也放置馬如龍奪下金馬獎立牌，安排緬懷巨星追悼影片，讓前來弔唁的親朋好友，追思馬如龍在演藝工作上，奉獻一生的精彩身影。

▲▼馬如龍告別式-沛小蘭。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼馬如龍告別式-沛小蘭。（圖／記者黃克翔攝）

▲馬如龍告別式，沛小嵐憔悴淚崩。（圖／記者黃克翔攝）

馬如龍「2層靈厝」由單親媽媽和女兒熬夜趕工手作，沛小嵐指定購買幫助單親媽媽，靈厝依照他生前喜好習慣，規劃書房等，還有卡啦OK房。火化後他的永眠地在基隆暖暖永念庭，有他生前使用的小茶几、圍棋等，沛小嵐一看氛圍就知道：「馬大哥會很喜歡。」

馬如龍本名黃政雄，出道後演出50多部台語連續劇，第一部台語武俠劇是與鳳飛飛合演《燕雙飛》，近年來在電影《海角七號》代表會主席、《艋舺》霸氣Geta老大角色深植人心。他和沛小嵐1981年結婚，兩人形影不離，林美照就透露沛小嵐會喊馬如龍「肝肝」（台語），雖然吐槽很噁心，但也心疼沛小嵐痛失老公，希望她好好照顧身體。

馬如龍2018年11月傳出罹患肺腺癌，今年4月才剛過80大壽，與妻小兒孫共聚一堂，剝壽桃又吃豬腳麵線，氣色看來還不錯，不過5月外孫意外去世，他十分悲痛，傳出病情惡化，之後因腹痛送醫，但小腸穿孔引發敗血症，3日裝上葉克膜搶救，靠藥物維持心肺功能，最終仍不敵病魔離世。

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