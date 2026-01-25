前主播點名賈永婕「不只賭上董事長位置」　大讚霍諾德攻頂101

記者王靖淳／綜合報導

美國攀岩家艾力克斯霍諾德今（25）日挑戰徒手攀登台北101，花了1小時31分鐘最終順利完成創舉，掀起外界熱烈討論及關注。為此，前主播蕭彤雯也在臉書發文，分享自己對此事的看法。

▲蕭彤雯。（圖／翻攝自Facebook／蕭彤雯）

蕭彤雯認為賈永婕不只賭上董事長位置

談到霍諾德成功登頂台北101，蕭彤雯表示，這一切都是「一群勇者成就了這不可能的任務」，而其中那位擁有過人膽識、絕對不能不提的靈魂人物，正是台北101董事長賈永婕。她甚至在看直播時忍不住回頭跟身旁的先生斷言：「若不是賈永婕，我覺得這不會成。」

蕭彤雯分析，霍諾德團隊事前就已做過縝密的規劃與評估，他們認為台北101的垂直型結構，相較於世界上其他著名的摩天大樓，可攀登性更高。然而，這項挑戰最困難的關卡是能否取得許可，連霍諾德團隊都直言這次「非常難得能取得官方授權，一定要試試看！」這句話反而讓蕭彤雯反問大家：「如果你是台北101董事長，你敢答應的機率有多高？」

蕭彤雯指出，屆時要擔負的壓力和責任將大到無法想像，那種風險「不止是賭上一個董事長位置而已。」最後，她也在文末感性表示，自己由衷地佩服霍諾德、在背後默默支持他的妻子，以及整個製作團隊，接著話鋒一轉，再次強調自己真的也非常佩服賈永婕，並忍不住大讚：「勇哉啊！賈董！」