Lulu文定哭崩 陳漢典看Lu爸哭也受不了

記者葉文正／台北報導

Lulu與 陳漢典於1月25日於台北文華東方舉行婚禮，搶先曝光驚喜彩蛋，為文定儀式中SHIATZY CHEN 夏姿・陳量身訂製的中式結婚禮服，作為婚禮中的驚喜亮點，也為人生重要時刻留下別具意義的紀念，而文定儀式中，Lu爸看到Lulu哭了，也忍不住淚如雨下。

▲陳漢典，LULU婚宴。（圖／記者周宸亘攝）

新娘 Lulu 身著一襲 夏姿紅中式立領削肩背心，搭配蕾絲絲緞拼接魚尾拖曳長裙，以兩件式設計勾勒嬌小身形比例。削肩線條與中式立領相互呼應，展現俐落與柔美並存的女性風貌。經典的夏姿紅也在 Lulu 身上顯得格外清雅動人，為年輕世代演繹當代視角下的東方優雅。禮服以「鳳」為題，寓意著柔韌與祥瑞，與新郎禮服上的「龍」意象相互呼應，寄託對新人圓滿、和合的祝福。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲陳漢典與Lulu文定服裝相當有質感 。（圖／天地合娛樂 X 民間友人有限公司提供）

新郎 陳漢典則身著 全黑中式訂製禮服，以西裝為剪裁基礎，不著痕跡地融入中式立領與斜襟設計，形塑出別具人文氣質的當代中式正裝風格。俐落的結構線條強化肩線與身形比例，使整體輪廓更顯挺拔修長，低調而不失文化深度。胸前大面積刺繡以「龍」為意象，也象徵著新郎的氣度與守護，細節之中展現沉穩內斂的力量。

Lulu提到迎娶儀式時，忍不住就落淚，相當感恩父母的養育與栽培，Lu爸看到女兒哭成這樣，也被感染無法控制淚水，陳漢典則表示自己也難得哭成這樣：「我過去都會忍住，包括在錄影時也忍住不哭，直到最後一集才落淚。」