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恭喜！《女兵》羅平秘婚金髮德國老婆　「緋聞女友」楊晴送保養品

記者林奕如／台北報導

TVBS《女力報到》羅平（飾 宋志強）傳出喜訊，前陣子他向劇組告假一個月，已於6月29日在德國舉行婚禮，完成終生大事。低調的他，祕密地進行婚事，羅平透露：「在劇組只有讓好友楊晴知道我的婚事，因為拍戲我們培養了很好的友情與默契，會跟她分享與德國老婆Madlen的近況，我也會與Madlen報備拍戲內容，因為和楊晴有太多放閃的劇情。」

▲羅平與妻子Madlen在德國舉行婚禮完成終生大事.。（圖／TVBS提供）

▲羅平與妻子Madlen在德國舉行婚禮完成終生大事。（圖／TVBS提供）

羅平本身很喜歡下廚，他說：「在偶然的朋友料理聚會中，Madlen的主動來認識我，因為她覺得我料理東西超好吃，兩人興趣相同而交往三年，如今感覺時間差不多了，彼此都想共組家庭認識兩人不同家鄉文化，所以決定結婚。」

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▲羅平與妻子Madlen在德國舉行婚禮完成終生大事.。（圖／TVBS提供）

▲羅平與妻子Madlen在德國舉行婚禮完成終生大事.。（圖／TVBS提供）

▲羅平與妻子Madlen在德國舉行婚禮完成終生大事。（圖／TVBS提供）

羅平此次向《女力報到》劇組告假一個月，回到Madlen家鄉德國舉辦婚事，同時也會到歐洲進修料理課程以及到希臘渡蜜月，預計七月中回來，馬上就投入女力劇組拍戲。羅平說：「大家要等我回來喔！」

劇組中只有楊晴知道羅平婚事，楊晴也在第一時間送上祝福，送了新娘子Madlen一套保養品作為賀禮，並且提醒羅平婚後得多花時間陪伴Madlen。她與羅平在劇中婚事也將近，楊晴開玩笑說：「結果戲裡還沒結婚，他就搶先一步，我想他演練過了，應該到時候會演得更到位吧！」而其他演員得知羅平結婚，紛紛表示驚訝，也獻上祝福打算並等羅平歸隊，再好好跟他聊聊新婚生活。

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關鍵字

羅平, 楊晴, 女兵日記, 女力報到

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