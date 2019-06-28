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這份情今生還！魏德聖買單「靈前花海」　《海角七號》歌聲送馬如龍

記者林奕如、李欣容／新北報導

馬如龍6月9日病逝，享壽80歲。今在板橋殯儀館景福廳舉行告別式，現場以白色花海佈置主題「人生舞台」，也擺放他奪下金馬獎最佳男配角立牌，靈前花海由導演魏德聖敬輓，《海角七號》劇組包括范逸臣、馬念先、水蛙應蔚民、大大等到場；導演葉天倫受訪時一度哽咽，顫抖忍淚說不出話來。

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▲▼馬如龍告別式。（圖／記者黃克翔攝）

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▲▼馬如龍告別式-沛小蘭。（圖／記者黃克翔攝）

▲馬如龍告別式，沛小嵐憔悴淚崩。（圖／記者黃克翔攝）

馬如龍以《海角七號》草根性十足的代表會主席角色，奪下金馬獎最佳男配角，導演魏德聖、演員群范逸臣、馬念先、小應、大大等到場致哀，導演魏德聖說：「從他過世到現在也一段時間沈澱，沒有一開始這麼難過、捨不得，但是...，80歲是很不錯年紀，他看起來這麼年輕，覺得有點可惜。」

魏德聖敬輓「靈前花海」，事實上，他當年拍《海角七號》還是新導演，拍完之後被錢追著跑的，還要印海報，馬如龍得知他口袋空空，霸氣直說：「那我們來賣預售票好不好？我去打電話！」就運用人脈叫人買票，當天晚上就全部賣光了。電影上檔後，他也廣脈邀請好友捧場，就怕休息10年之後演出的作品沒票房，沒想到最後口碑爆棚，狂賣5.3億，他演活代表會主席，至今成為經典角色，導演魏德聖也聲名大噪。

范逸臣則是眼眶泛紅：「馬大哥特別會讓現場變得很輕鬆，他很喜歡聊天，很快跟他熟悉，跟他對戲讓演員都很放鬆。」現場也播放他演唱的《國境之南》歌曲，送最後一程。

▲▼馬如龍告別式-魏德聖,范逸臣,應蔚民,馬念先,大大。（圖／記者黃克翔攝）

▲馬如龍告別式，《海角七號》劇組。（圖／記者黃克翔攝）

葉天倫導演一早9點左右就到現身，葉天倫導演家祭時就到場：「喜歡這一家人的感覺，一家人都在一起工作、生活，過年前去看馬大哥，那時候他剛做完一個大手術，馬大哥談笑風生說這手術醒來後，剛開始認不得家人，但是回到家後，家人照顧很快恢復，一切跟以前一樣，以為...有度過一個難關，講話中氣十足，但沒想到...，很想跟馬大哥說不用擔心，小嵐姐是很好演員，我想繼續邀請合作。」他講到一半一度哽咽說不出話來，讓人鼻酸。

▲▼馬如龍告別式-葉天倫,藍正龍。（圖／記者黃克翔攝）

▲馬如龍告別式，導演葉天倫、藍正龍。（圖／記者黃克翔攝）

馬如龍告別式，早上8點20分舉行家祭，遺孀沛小嵐憔悴送摯愛，全程爆哭不止，他一生有3任老婆，共9名子女（2位是弟弟遺孤），今到場8位，另外3位義子女也到場。現場播放30分鐘馬如龍生前演藝作品影片，讓親朋好友、粉絲追思他在演藝工作上，奉獻一生的精彩身影。

馬如龍2018年11月傳出罹患肺腺癌，今年4月才剛過80大壽，與妻小兒孫共聚一堂，剝壽桃又吃豬腳麵線，氣色看來還不錯，不過5月外孫意外去世，他十分悲痛，傳出病情惡化，之後因腹痛送醫，但小腸穿孔引發敗血症，3日裝上葉克膜搶救，靠藥物維持心肺功能，最終仍不敵病魔離世。

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