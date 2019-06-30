《不能是朋友》雙劈毀三觀！導演馮凱「超狂回應」讓網友服氣

記者林奕如／台北報導

《我們不能是朋友》至今播出5集，每集都引起PTT熱烈討論，男女主角互相吸引，以為是一個浪漫的愛情故事，但彼此各有交往10年、3年論及婚嫁的對象，「雙劈」設定挑戰道德尺度，灑狗血到好看，誠如馮凱導演所言：「這不就是會發生在你我周遭的故事嗎！」就因為「真實」，引起不少人共鳴。

▲劉以豪邀郭雪芙露營過夜 。（圖／八大提供）

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劉以豪是一個王牌交易員，在事業上霸氣掌握一切，愛情上有相守10年漂亮女友在身旁，替他打理生活幫鋪路，在別人眼中是「人生勝利組」，但只有他自己知道「這份愛情已經回不去了」，他厭煩女友一直打著「我是為你好」口頭禪，私自決定許多事，內心早已空虛。

▲劉以豪有女友，但依舊撩妹調情。（圖／WeTV提供）

一成不變的生活，偶遇郭雪芙被她吸引，一開始好玩嚐鮮，但愈來愈了解女方後，發現許久不見的愛情出現了，從800萬過一夜，再到陽台挑逗，最後直接霸氣激吻告白：「跟我走！」每一集都有一爆點，毀三觀的劇情，灑狗血到好看，甚至還有網友說：「全程雞叫啊（激動尖叫）。」連劉以豪都不敢跟爸媽一起看自己演出。

▲郭雪芙宛如現代女性寫照。（圖／八大提供）

另一方面郭雪芙也陷入掙扎，這3年省吃儉用拚買房，想完成男友有一個家的夢想，眼見男友下跪求婚，要踏入禮堂的，但這真的是她自己想要的嗎，自己也陷入迷惘，「因為相愛而戀愛，卻因為彼此太熟悉，而無法繼續專心愛」，她在道德和內心真實情感兩者之間拔河，眼淚讓不少觀眾心有戚戚焉，真實的點出現代女性在感情上會遇到的問題。

▲面對愛情，妳要道德還是傾聽內心聲音。（圖／八大提供）

導演馮凱在導戲前，直白跟男女主角說明：「一定要完完全全打開心房，道德、執著、形象，把你的本性挖出來。」該劇引起不少爭議，雖然被很多人說灑狗血，他笑說：「這不就是會發生在你我身邊周遭的故事嗎！」是啊，這不就是會發生在你我周遭的事情，只不過被搬上電視劇，有些時候，真實比戲劇更虐心。