吳宗憲證實200萬將入帳　典Lu禮金估達千萬

記者葉文正／台北報導

綜藝天王吳宗憲(憲哥)今天擔任陳漢典與Lulu的證婚人，抵達現場憲哥搞笑說：「我憑甚麼當證人，難得當證婚人，真的沒資格。」但他證實，已經把2百萬元禮金匯到陳漢典與Lulu的戶頭，但也表示，兩人若生小孩，不敢再包這麼多了。而典LU夫妻席開70桌，估計將進帳千萬禮金。

▲吳宗憲證實禮金將入帳。（圖／記者周宸亘攝）

憲哥搞笑表示，這個婚姻讓他跌破眼鏡「主要原因就是，他們兩人竟然可以在我眼下成就這段情感，我竟然被蒙在鼓裡，相當不容易。」

▲康康(左)一家四口，兒子暴風式抽高。（圖／記者周宸亘攝）

憲哥提到，「國小不是有雞兔同籠，休息室他們兩人一間，就不能關在一起，有次門撬不開，鑰匙就從門下丟進去給他們，典典就說，「我只聽到他說，糟糕，拔不出來，插進去後拔不出來，旁邊Lulu大叫，『你快點啦』成為2025演藝圈最驚悚的新聞。」

至於如何傳宗接代，憲哥也認為：「不用教了，他們平常就有在彩排，兩個要結婚都可以瞞著我，生小孩不可以再瞞我，我是全世界最好的爸爸，希望他們要幸福，你們誰結婚一定要告訴我，但再婚我們基督徒就不參加了。」

康康今天也難得帶了老婆與兒子女兒一起現身，老婆除了依然美豔外，兒子國二已經長到173公分高，比康康還高，成長快速。