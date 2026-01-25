ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

蹦闆低調捐助育幼院被目擊
未來一周2波冷空氣「北東濕答答」
大蛇丸罕放閃！0偽裝約會被拍
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

林俊逸 曾國城 歐弟 霍諾德 王心凌 Lulu 陳漢典 張震

吳宗憲證實200萬將入帳　典Lu禮金估達千萬

記者葉文正／台北報導

綜藝天王吳宗憲(憲哥)今天擔任陳漢典與Lulu的證婚人，抵達現場憲哥搞笑說：「我憑甚麼當證人，難得當證婚人，真的沒資格。」但他證實，已經把2百萬元禮金匯到陳漢典與Lulu的戶頭，但也表示，兩人若生小孩，不敢再包這麼多了。而典LU夫妻席開70桌，估計將進帳千萬禮金。

▲▼陳漢典，LULU婚宴-吳宗憲。（圖／記者周宸亘攝）

▲吳宗憲證實禮金將入帳。（圖／記者周宸亘攝）

憲哥搞笑表示，這個婚姻讓他跌破眼鏡「主要原因就是，他們兩人竟然可以在我眼下成就這段情感，我竟然被蒙在鼓裡，相當不容易。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼陳漢典，LULU婚宴-康康。（圖／記者周宸亘攝）

▲康康(左)一家四口，兒子暴風式抽高。（圖／記者周宸亘攝）

憲哥提到，「國小不是有雞兔同籠，休息室他們兩人一間，就不能關在一起，有次門撬不開，鑰匙就從門下丟進去給他們，典典就說，「我只聽到他說，糟糕，拔不出來，插進去後拔不出來，旁邊Lulu大叫，『你快點啦』成為2025演藝圈最驚悚的新聞。」

至於如何傳宗接代，憲哥也認為：「不用教了，他們平常就有在彩排，兩個要結婚都可以瞞著我，生小孩不可以再瞞我，我是全世界最好的爸爸，希望他們要幸福，你們誰結婚一定要告訴我，但再婚我們基督徒就不參加了。」

康康今天也難得帶了老婆與兒子女兒一起現身，老婆除了依然美豔外，兒子國二已經長到173公分高，比康康還高，成長快速。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

吳宗憲陳漢典坤達

推薦閱讀

快訊／見證歷史！霍諾德「徒手爬完台北101」　歷時1小時31分成功攻頂

快訊／見證歷史！霍諾德「徒手爬完台北101」　歷時1小時31分成功攻頂

8小時前

直擊／爬到77樓遇「Google員工應援」！霍諾德笑喊：這層太狂　揮手嗨翻辦公室

直擊／爬到77樓遇「Google員工應援」！霍諾德笑喊：這層太狂　揮手嗨翻辦公室

8小時前

直擊／爬一半突「定格」掛牆上！霍諾德嚇壞主持人　真相曝光笑噴：在挑歌啦

直擊／爬一半突「定格」掛牆上！霍諾德嚇壞主持人　真相曝光笑噴：在挑歌啦

9小時前

20年前挑戰台北101！法國蜘蛛人「秒道賀霍諾德」　自嘲：我當年爬4小時

20年前挑戰台北101！法國蜘蛛人「秒道賀霍諾德」　自嘲：我當年爬4小時

7小時前

霍諾德爬101「藏賈董心機」！樓下環境有一排亮點 賈永婕認了：有發現嗎

霍諾德爬101「藏賈董心機」！樓下環境有一排亮點 賈永婕認了：有發現嗎

5小時前

有錢也請不到！奧斯卡影后現身應援霍諾德　拍片Cue「Taipei 101」

有錢也請不到！奧斯卡影后現身應援霍諾德　拍片Cue「Taipei 101」

8小時前

快訊／霍諾德攻頂台北101！累癱坐塔尖喊「太酷了」　甜吻愛妻連線雙胞胎

快訊／霍諾德攻頂台北101！累癱坐塔尖喊「太酷了」　甜吻愛妻連線雙胞胎

7小時前

林俊逸古蹟唱一半「曾國城台下喝酒全被拍」！　歐弟不忍：真的很為難

林俊逸古蹟唱一半「曾國城台下喝酒全被拍」！　歐弟不忍：真的很為難

21小時前

霍諾德攻頂後首發聲「我會容光煥發好幾天」！　站塔尖第一念頭：千萬別掉下去

霍諾德攻頂後首發聲「我會容光煥發好幾天」！　站塔尖第一念頭：千萬別掉下去

6小時前

幕後／霍諾德圓夢推手！製作人「特別感謝賈永婕」　曝會議霸氣瞬間：我們要做

幕後／霍諾德圓夢推手！製作人「特別感謝賈永婕」　曝會議霸氣瞬間：我們要做

5小時前

陸女歌手閃嫁豪門7天就翻車！老公爆出軌…對象是《創造營》正妹

陸女歌手閃嫁豪門7天就翻車！老公爆出軌…對象是《創造營》正妹

11小時前

樂天女孩「低胸主持尾牙」！上圍根本包不住⋯事業線外露：打開新可能

樂天女孩「低胸主持尾牙」！上圍根本包不住⋯事業線外露：打開新可能

3小時前

熱門影音

霍諾德「徒手爬台北101」遇雨延期 遺憾發聲：總要看大自然的臉色

霍諾德「徒手爬台北101」遇雨延期 遺憾發聲：總要看大自然的臉色
「甜蜜天后」王心凌回來了！　台下粉絲興奮發出鴨叫聲～

「甜蜜天后」王心凌回來了！　台下粉絲興奮發出鴨叫聲～
霍諾德明日將徒手攀台北101 提前試爬..賈永婕現身打氣

霍諾德明日將徒手攀台北101 提前試爬..賈永婕現身打氣
「我的身體形成了一個X型」　大陸靈動眼神老師爆紅

「我的身體形成了一個X型」　大陸靈動眼神老師爆紅
趙露思素顏現身夜市擺攤！　曾喊：不當藝人就做這行

趙露思素顏現身夜市擺攤！　曾喊：不當藝人就做這行
賈永婕徒手攀登台北101　挑戰極限大喊「我愛台灣」

賈永婕徒手攀登台北101　挑戰極限大喊「我愛台灣」
洪詩被說「原生家庭缺愛」　哽咽：為什麼願意付出是缺愛？

洪詩被說「原生家庭缺愛」　哽咽：為什麼願意付出是缺愛？
FTISLAND快閃北車打卡燈箱！　李洪基開心狂拍：謝囉❤

FTISLAND快閃北車打卡燈箱！　李洪基開心狂拍：謝囉❤
SJ高雄巨蛋開唱第一天 始源自責道歉：我感冒了QQ

SJ高雄巨蛋開唱第一天 始源自責道歉：我感冒了QQ
趙露思素顏

趙露思素顏
王淨撞臉CORTIS自認粗糙　柯震東:該進廠了XD

王淨撞臉CORTIS自認粗糙　柯震東:該進廠了XD
神童.圭賢抵達高雄親切揮手 希澈素顏現身秀「牛奶皮膚」

神童.圭賢抵達高雄親切揮手 希澈素顏現身秀「牛奶皮膚」
洪詩心疼父母⋯曝大伯已道歉　落淚：為什麼願意付出是缺愛？

洪詩心疼父母⋯曝大伯已道歉　落淚：為什麼願意付出是缺愛？

王心凌小巨蛋開唱..下樓梯「險跌倒」　寵粉照顧「視線不良區」要求開美顏XD

王心凌小巨蛋開唱..下樓梯「險跌倒」　寵粉照顧「視線不良區」要求開美顏XD

看更多

【努力到小舌頭都用上了】寶寶「找奶嘴」想吃卻吃不到

即時新聞

剛剛
剛剛
11分鐘前11

Lulu文定哭崩 陳漢典看Lu爸哭也受不了

11分鐘前10

丁寧佩服霍諾德登頂101沒恐懼　讚嘆：平靜是生命最大的力量

29分鐘前0

李玉璽首度帶愛妻現身　許允樂爆「整天都穿睡衣」原因曝

47分鐘前43

吳宗憲證實200萬將入帳　典Lu禮金估達千萬

1小時前65

陳漢典、Lulu婚宴席開70桌！賓客名單超大咖　許光漢、邱澤許瑋甯夫婦都來了

1小時前0

BL劇打破次元牆！葛兆恩、紀成澔「席開18桌」比照真實婚禮

1小時前115

霍諾德成功登頂101　賈永婕認突點名4人：要改群組名了嗎？

1小時前122

直擊／陳漢典、Lulu世紀婚禮！小倆口鏡頭前深吻　他羞喊：事業線很吸引人

1小時前40

關穎、陶晶瑩逛精品「遭店員擺臭臉」　怒掀背後內幕：花錢受氣

2小時前0

FEniX三成員宣布入伍當兵！　秒被「學長」嚴格操課

讀者迴響

熱門新聞

  1. 霍諾德成功！徒手爬完台北101
    8小時前11235
  2. 爬到77樓！霍諾德驚：Google太狂
    8小時前4818
  3. 霍諾德突「定格」嚇壞主持人
    9小時前2413
  4. 法國蜘蛛人「秒道賀霍諾德」
    7小時前349
  5. 霍諾德爬101「藏賈董心機」！
    5小時前8421
  6. 有錢也請不到！奧斯卡影后現身應援霍諾德
    8小時前265
  7. 霍諾德攻頂累癱坐塔尖：我好累
    7小時前7021
  8. 林俊逸唱一半「曾國城台下喝酒全被拍」！
    21小時前168
  9. 霍諾德站塔尖心想：千萬別掉下去
    6小時前5217
  10. 霍諾德推手：特別要感謝賈永婕
    5小時前2810
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合