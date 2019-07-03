《冰與火》珊莎甜嫁強納斯二哥　「感人婚禮細節曝光」兩個人都哭了

記者蕭采薇／綜合報導

美國男子團體強納斯兄弟（Jonas Brothers）二哥喬強納斯（Joe Jonas）情定英國女星《冰與火之歌》的「珊莎」蘇菲特納（Sophie Turner），繼五月在拉斯維加斯的簡單儀式後，兩人近日於法國巴黎再次舉行了盛大婚禮。與會人士透露，現場相當感性，新人們交換誓言時都流下眼淚。

▲喬強納斯和蘇菲特納在法國再次舉辦婚禮。（圖／翻攝自IG）

據外媒《E! News》報導，與會人士形容這是一場感性又甜蜜的婚禮，「他們的愛感染現場所有人，他們甚至眼睛無法從對方身上移開。」而這場婚禮也只邀請了少部分的親密好友參加，包括強納斯兄弟大哥凱文、小弟尼克都帶著太太出席，以及和蘇菲特納在《冰與火之歌：權力遊戲》飾演姐妹，戲外也是好閨蜜的麥茜威廉斯。

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▲蘇菲特納和麥茜威廉斯戲裡是姐妹，戲外是彼此最好的朋友。（圖／達志影像）



雖然並未透露新人誓言的內容，但兩人再給予對方承諾時，都感動地淚流滿面。情緒也感染了現場賓客，尼克的太太、印度女星琵豔卡喬普拉也頻頻拭淚。與會人士透露：「當儀式結束時所有人都起立歡呼，小倆口也帶著大大的微笑在眾人祝福下離場。」

▲喬強納斯和蘇菲特納在法國再次舉辦婚禮。（圖／翻攝自推特）

先前喬強納斯接受訪問時，就有提到希望在夏天的法國完成婚禮，不過兩人卻先在拉斯維加斯舉辦了簡單的儀式，一度讓人以為「法國婚禮」已經不存在，不過他們1日卻悄悄完成了這個承諾。包括強納斯兄弟大哥凱文、小弟尼克都帶著太太出席，婚禮的前一天也先舉辦晚宴。

▲「強納斯兄弟」小弟尼克的太太琵豔卡喬普拉，出席婚禮前一天晚宴。（圖／CFP）

他們一反「避免和新娘穿同樣顏色」的習俗，在婚禮前一晚舉辦「白色派對」，賓客全穿上白色的服裝出席。婚禮當天蘇菲特納穿上簡單素雅的白色禮服，展現出她高挑的身材。兩人一起養的「毛小孩」小狗也出席婚禮，成為現場一大亮點。

▲喬強納斯和和蘇菲特納五月參加告示牌音樂獎時，就先在拉斯維加斯舉辦了簡單儀式。（圖／CFP）

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