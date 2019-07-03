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專訪／《怪奇物語》11會愛上誰？　四主演驚爆給出「女女戀」答案！

記者蕭采薇、主播簡立喆／台北—東京連線報導

今年暑假最具話題的夯劇《怪奇物語3》即將在7月4日全球正式上線，霍金斯小鎮的孩子們即將迎來歡樂暑假，以及新的購物中心正式開幕，而邪惡勢力卻也再次蠢蠢欲動。四位小主角來到日本東京宣傳，接受ETtoday《星光好選喆》主持人簡立喆專訪，大爆料女主角11「或許」會選擇女女戀。

▲▼《星光好選喆》主持人簡立喆專訪《怪奇物語3》四名主角，飾演達斯汀的蓋登馬塔拉佐、飾演麥克絲的莎蒂辛克、飾演路卡斯的迦勒麥羅林，以及飾演威爾的諾亞詩納普。（圖／星光好選喆）

▲《怪奇物語3》四名主角接受專訪。（圖／星光好選喆）

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包括飾演達斯汀的蓋登馬塔拉佐、飾演麥克絲的莎蒂辛克、飾演路卡斯的迦勒麥羅林，以及飾演威爾的諾亞詩納普，在東京接受ETtoday主持人簡立喆專訪。對於觀眾最好奇的「怪物究竟是什麼？」四位小演員坦白說道：「我們知道牠是什麼，但不能爆雷。」但也透露，將會在第三集知道答案。

▲▼《星光好選喆》主持人簡立喆專訪《怪奇物語3》四名主角，飾演達斯汀的蓋登馬塔拉佐、飾演麥克絲的莎蒂辛克、飾演路卡斯的迦勒麥羅林，以及飾演威爾的諾亞詩納普。（圖／星光好選喆）

▲諾亞詩納普表示演出80年代背景，可以更瞭解爸媽。（圖／星光好選喆）

故事發警發生在80年代，是四位小演員都還沒出生的時代。他們笑說，並沒有感受到「世代衝擊」，反而認為那個年代相當迷人，諾亞詩納普開玩笑說：「我現在可以更了解我爸媽了。」

▲▼《星光好選喆》主持人簡立喆專訪《怪奇物語3》四名主角，飾演達斯汀的蓋登馬塔拉佐、飾演麥克絲的莎蒂辛克、飾演路卡斯的迦勒麥羅林，以及飾演威爾的諾亞詩納普。（圖／星光好選喆）

▲麥克絲和路卡斯在劇中是一對小情侶。（圖／星光好選喆）

隨著孩子們慢慢長大，當然也出現青春期的煩惱。麥克絲和路卡斯在劇中是一對小情侶，被問到拍吻戲的感覺時，莎蒂辛克急忙說道：「我們就是照劇本拍的。」迦勒麥羅林也說：「我們是演員，就是在演戲嘛！」相較於本人的淡定，諾亞詩納普卻說，自己反而是在片場偷看他們拍吻戲，然後在一旁偷笑的人。

▲▼《星光好選喆》主持人簡立喆專訪《怪奇物語3》四名主角，飾演達斯汀的蓋登馬塔拉佐、飾演麥克絲的莎蒂辛克、飾演路卡斯的迦勒麥羅林，以及飾演威爾的諾亞詩納普。（圖／星光好選喆）

▲《怪奇物語》女主角11感情動向也備受關注。（圖／星光好選喆）

至於女主角11，飾演該角色的童星米莉芭比布朗（Millie Bobby Brown），在現實世界和貝克漢的次子羅密歐傳緋聞，劇中則和麥克是校園情侶。當被問到：「如果麥克被怪物抓走，你們認為11會愛上誰？」眾人異口同聲選擇現場唯一的女生「麥克絲」莎蒂辛克，不過他們並未多著墨在性別上，蓋登馬塔拉佐再自然不過的說：「老實說從我們四個裡面選的話，她最適合。」

▲▼《星光好選喆》主持人簡立喆專訪《怪奇物語3》四名主角，飾演達斯汀的蓋登馬塔拉佐、飾演麥克絲的莎蒂辛克、飾演路卡斯的迦勒麥羅林，以及飾演威爾的諾亞詩納普。（圖／星光好選喆）

▲三位男生都覺得，若在四人當中，11應該會愛上麥克絲。（圖／星光好選喆）

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關鍵字

怪奇物語, Netflix, 米莉芭比布朗, Millie Bobby Brown

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