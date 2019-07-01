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《冰與火》珊莎巴黎浪漫辦二度婚禮　強納斯二哥「牽小孩」甜娶嬌妻

記者蕭采薇／綜合報導

美國男子團體強納斯兄弟（Jonas Brothers）二哥喬強納斯（Joe Jonas）情定英國女星《冰與火之歌》的「珊莎」蘇菲特納（Sophie Turner），兩人在五月出席告示牌音樂獎時，「順便」在賭城拉斯維加斯舉辦了簡單的婚禮。小倆口近日於法國巴黎，再次舉行了更盛大婚禮。

▲▼喬強納斯（Joe Jonas）和蘇菲特納（Sophie Turner）再次舉辦婚禮。（圖／翻攝自推特）

▲喬強納斯和蘇菲特納在法國巴黎再次舉辦婚禮。（圖／翻攝自IG）

先前喬強納斯接受訪問時，就有提到希望在夏天的法國完成婚禮，不過兩人卻先在拉斯維加斯舉辦了簡單的儀式，一度讓人以為「法國婚禮」已經不存在，不過他們1日卻悄悄完成了這個承諾。包括強納斯兄弟大哥凱文、小弟尼克都帶著太太出席，婚禮的前一天也先舉辦晚宴。

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▲▼喬強納斯（Joe Jonas）和蘇菲特納（Sophie Turner）在法國婚禮前一天準備晚宴。（圖／CFP）

▲「強納斯兄弟」小弟尼克的太太琵豔卡喬普拉，出席婚禮前一天晚宴。（圖／CFP）

他們一反「避免和新娘穿同樣顏色」的習俗，在婚禮前一晚舉辦「白色派對」，賓客全穿上白色的服裝出席。婚禮當天蘇菲特納穿上簡單素雅的白色禮服，展現出她高挑的身材。兩人一起養的「毛小孩」小狗也出席婚禮，成為現場一大亮點。

▲▼喬強納斯（Joe Jonas）和蘇菲特納（Sophie Turner）再次舉辦婚禮。（圖／翻攝自推特）

▲喬強納斯和蘇菲特納在巴黎再次舉辦婚禮。（圖／翻攝自推特）

喬強納斯曾在2008年與歌壇流行天后泰勒絲（Taylor Swift）交往，戀情僅維持了3個月，但女方曾坦言兩人是透過「僅有27秒」的電話分手，一度讓喬強納斯被眾人非議。喬強納斯後來也傳出不少緋聞，最後情訂英國女星蘇菲特納，兩人在2017年訂婚。

▲▼喬強納斯（Joe Jonas）和蘇菲特納（Sophie Turner）在法國婚禮前一天準備晚宴。（圖／CFP）

▲蘇菲特納出席婚禮前一天晚宴。（圖／CFP）

強納斯兄弟美國時間1日赴拉斯維加斯參加告示牌音樂獎，「大嫂團」們都出席，喬和蘇菲也沒浪費在拉斯維加斯的時間，直接在當地完成結婚儀式，正式結為夫妻。蘇菲特納甚至和喬強納斯一起在台下，看了男方前女友泰勒絲的表演。

▲▼喬強納斯（Joe Jonas）和蘇菲特納（Sophie Turner）再次舉辦婚禮。（圖／翻攝自推特）

▲喬強納斯和蘇菲特納在巴黎再次舉辦婚禮，兩人的「毛小孩」也出席。（圖／翻攝自推特）

蘇菲特納在人氣影集《冰與火之歌：：權力遊戲》（Game of Thrones）飾演主角群之一的珊莎史塔克，年僅23歲的她也接下電影《X戰警：黑鳳凰》，演藝之路順遂之餘，也與萬千少女心中夢幻情人的「強納斯兄弟」喬強納斯結婚，事業愛情都得意。

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強納斯兄弟, Jonas Brothers, 喬強納斯, Joe Jonas, 蘇菲特納, Sophie Turner

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